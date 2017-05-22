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Виски, дождь и украинская виза

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Майдан Незалежности
© Фото: uaenglishnews.com

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Не самый веселый понедельник.

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Понедельник, и не самые веселые новости. Во-первых, наша сборная взяла бронзу на Чемпионате мира по хоккею, но довольно кривым способом. Мы проиграли полуфинал Канаде, хотя имели преимущество в две шайбы. Затем обыграли финнов 5:3, но тоже характерно – сначала забросив несколько голов, пропустили парочку от соперника, и только в конце освежили преимущество. Особенно отличился молодой Никита Гусев. Канадцев же в финале победили шведы, те самые, которых называют любимыми «клиентами» нашей сборной за особую горячность и насыщенность российско-шведских матчей. «Тре крунур» одолели североамериканцев лишь в серии буллитов, за три периода счет на табло был скромным, 1:1. Поздравляем шведов, да и наших ребят с бронзой, только вот играли бы стабильнее.

Тем временем украинский депутат, председатель фракции «Народный фронт» (что-то напоминает, да?) Андрей Тетерук в эфире украинского ТВ заявил, что в Верховной раде всерьез обсуждают введение визового режима с Россией. Депутат полагает, что это вполне логичный шаг после получения Украиной безвизового режима с ЕС. Интересно, наши власти в ответ введут визовый режим с Украиной? И как это будет выглядеть, если у огромной части населения обоих стран родственники по другую сторону границы?

Новости из США. На сей раз довольно радостные для россиян: ученые из Университета Центральной Флориды провели исследование, выяснив, что жюри «Евровидения» голосует за ту или иную песню, исходя из национальности исполнителя, а не ее художественной ценности. Базой для исследования послужили данные о голосовании за 60 лет. Для анализа использовались данные о географической близости стран и их взаимоотношениях. Так, оказалось, что Россию чаще всего поддерживали Украина, Армения и Азербайджан.

«Новая газета» опубликовала очередную новость об убийстве чеченского гомосексуала. На этот раз со слов «анонимных источников» речь идет об убийстве бойца Росгвардии, которого власти республики якобы держали некоторое время в одной из тюрем, но потом отпустили, после чего мужчину нашли и убили в другом регионе РФ. Информация, как и все, что публикует «Новая» на эту тему, крайне туманная и противоречивая.

Петербург. У нас все непросто: на очередных «Диалогах» проекта «Открытая библиотека», состоявшихся накануне, главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова облили виски. Хулиганы оказались активистами «Другой России». Венедиктов заявил, что виски был разбавленный и вообще паршивый. На видео все происходит быстро и непримечательно, но крику вокруг события много.

А еще с начала недели нам обещают дожди. Кто там мыл окна в выходные, это вы «наколдовали»? Надеемся, лето к нам все же идет. Хорошего вам дня, друзья!

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