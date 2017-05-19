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«Мордор», «Нелюбовь» и летнее тепло

Автор:

Андрей Звягинцев
© Фото: elle.ru

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Новый фильм Андрея Звягинцева встречают овациями в Каннах.

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Итак, пятница! Начнем с главного: Леву «Би-2» за марихуану на футбольном матче в Москве оштрафовали на три тыс. рублей. Штраф административный, никаких многочасовых судов не будет. У музыканта было при себе всего 0,5 грамм марихуаны.

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева встретили овациями в Каннах. Картина рассказывает о мучительном разводе молодой пары, забывшей о ребенке из-за проблем в отношениях. Параллельно в ленте есть вставки из ТВ-новостей о ситуации на Украине. Критики уже вовсю трактуют новый фильм режиссера как метафору «развода» России и Украины. А сын – это кто тогда? Сам Звягинцев заявляет об отсутствии политической пропаганды в фильме.

Тем временем в Норвегии жители выбирают название для провинции, которая появится после слияния двух северных территорий - Тромс и Финнмарк. Пока 65% голосов набрал вариант «Мордор», еще предлагали «Гокк» («у черта на куличках»). Впрочем, «Мордор» уверенно лидирует. Вот что бывает, если дать людям демократию и право выбора, да?

О серьезном. Накануне вечером на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка житель Бронкса Ричард Рохас въехал в толпу а машине. Это не было терактом, Рохаса ранее уже дважды задерживали за вождение в нетрезвом виде. 26-летний мужчина – ветеран флота, который, кажется, не в лучшей форме. Когда его остановили, он говорил, что слышит голоса и просил себя застрелить. В результате инцидента пострадали 22 человека.

Санкционные новости. Россельхознадзор ввел ограничения на поставку молочной продукции с 19 белорусских предприятий. В сырах, масле и сухом молоке наш регулятор нашел остатки антибиотиков линкомицин, натамицин, ципрофлоксацин и тилозин. На самом деле сегодня очень многие производители «пичкают» животных антибиотиками, речь не только о 19 белорусских заводах.

В Париже наша сборная по хоккею со счетом 3:0 обыграла команду Чехии и теперь отправляется в Кельн, где в субботу нас ждет полуфинал с Канадой. Североамериканцы в четвертьфинале провели не самый простой матч со сборной Германии, которая, надо сказать, на удивление быстро набирает обороты последние годы, а на домашнем чемпионате выступает не хуже грандов. Канадцы одолели немцев с минимальным перевесом, 2:1. Удачи нашим ребятам!

Петербург. В эту субботу в городе (и за городом) пройдет «Ночь музеев» – программа уже доступна на сайте, единый билет не слишком дорогой, транспортные проблемы решены (круглосуточное метро с 20 на 21 мая!). Надеемся, погода тоже не подведет.

Сегодня, 19 мая, нам обещают 23 градуса тепла. Почти лето, надо пользоваться моментом! Хорошего вам дня и отличных выходных, друзья!

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