Туризм в Северную Корею и радостный Порошенко

Четверг начнем – да, снова с Украины. Во-первых, в сети появилось видео официального подписания бумаг о безвизовом режиме ЕС с Незалежной. Петр Порошенко, наблюдавший за процессом из-за спин представителей ЕС, буквально замахал руками от радости, как только на документе появились вожделенные подписи. На фоне традиционной невозмутимости нашего первого лица бьющая через край радость Порошенко не может не умилять. Наши СМИ поспешили подать новость о безвизе для украинцев с оговоркой «но у них все равно нет средств, чтобы ездить в ЕС».

Российским туристам предлагают отправиться в Северную Корею. Серьезно, сегодня утром грузопассажирский паром между портом Раджин и Владивостоком совершил первый рейс. Предполагается, что из КНДР он будет отходить каждую среду, а из Владивостока – каждую пятницу. На борту есть места для почти 200 туристов.

Продолжение истории про запреты российских сайтов на Украине. Глава службы информационной безопасности Совета нацбезопасности Украины Валентин Петров сообщил, что «Яндекс.Пробки» и навигатор Россия может использовать для, внимание, наступления на территорию Украины. ЕС и США попросили Киев как-то иначе решить проблему с российским влиянием, не сотрясая основы конституционного строя. Кроме того, украинские власти признали, что полностью заблокировать российские сервисы не смогут.

Тем временем в России начались продажи обновленной версии легендарной Nokia 3310. Модель сходу вызвала ажиотаж, побив рекорды по продажам в двух точках, где состоялась «премьера». А тут еще, кажется, новая модель iPhone задерживается (глядишь, и не нужна станет).

Под Читой, в золотодобывающей (!) шахте Вершино-Дарасунского рудника в Забайкальском крае 81 горняк отказывается покидать рабочее место из-за снижения (!) зарплат. Первой начала бастовать 17 мая дневная смена, отказавшись подниматься на поверхность по окончании рабочего дня, затем к ней присоединилась вечерняя. На место срочно вылетела губернатор Наталья Жданова, сообщается, что вопрос о снижении зарплат уже прорабатывает прокуратура. Впрочем, краевой прокурор пока не смог добраться до места из-за сильного ветра.

Тем временем в Москве на футбольном матче «Спартак» - «Терек» задержали солиста «Би-2» Леву за «косяк», который был при себе у музыканта. Другая версия – Лева якобы пытался пронести пакетик с марихуаной в VIP-ложу. Не вышло. Надо шахтерам под Читой об этой проблеме рассказать, да?

Петербург. В Пулково начали предоставлять услугу Fast Track – ускоренного досмотра для пассажиров внутренних рейсов, летящих без багажа. Правда, для того чтобы пройти досмотр быстрее всех, надо будет зарегистрироваться заранее самостоятельно и распечатать посадочный талон. Хорошего вам дня, друзья!