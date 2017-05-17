Мальчики в юбках, блокровки и потепление

Середину недели начнем с новостей из Украины. Как вы помните, накануне Петр Порошенко подписал указ, обязывающий провайдеров ограничить доступ ко многим российским сайтам, ресурсам и ТВ-программам на территории Украины. Как выяснилось, в Незалежной раньше никогда не занимались регулированием сети, аналога нашего Роскомнадзора в стране нет, чиновники для исполнения указа президента должны в ручном режиме связываться с провайдерами и требовать от них блокировки. С учетом того, что из десяти самых популярных сайтов президент запретил четыре, провайдеры должны запрещать их себе же в ущерб.

И тут начинается самое интересное – у россиян куда больше опыта по обходу любых блокировок, и наши СМИ, да и соцсети начали активно помогать братскому народу. Ведущая «России 24» (которая уже три года как не вещает на Украине) в эфире рассказала о способах обхода блокировок (при том, что Роскомнадзор регулярно пытается бороться с подобными схемами), «ВКонтакте» отправила пользователям пошаговую инструкцию. Держитесь там, в общем.

Тем временем в Москве объявили штормовое предупреждение, обещают дождь и северный ветер, из-за чего в аэропорту Шереметьево отменены пять рейсов, четыре задерживаются. В Домодедово отменены 12 рейсов, еще десять опаздывают.

А еще прокуратура нашла нестыковки в московском законе о реновации. В документе, по данным прокуратуры, не прописаны правовые последствия отказа собрания собственников от участия в проекте реновации, кроме того, Сергей Собянин внес его в городскую Думу в выходной день, когда юристов, способных дать адекватное заключение, не было на работе.

В Каннах открылся юбилейный 70-й кинофестиваль - крупнейший и один из старейших в мире. На этот раз покажут новый фильм Андрея Звягинцева и еще ряд лент из России - пожелаем продуктивного фестиваля нашим кинематографистам!

Меж тем в элитной частной школе Хайгейт на севере Лондона руководство предложило ввести «нейтральную по гендерному признаку» форму. То есть разрешить не только девочкам носить брюки, но и мальчикам – юбки. Считается, что это поможет стать счастливее ученикам, которые «не могут определиться с половой принадлежностью». К слову, обучение в школе стоит около семи тыс. фунтов в семестр. Нет, мы, конечно, помним шотландские традиции, но вы можете представить, как будет выглядеть Хогвартс, если через пару лет кто-то решит заново экранизировать «Гарри Поттера»?

Завтра пройдут четвертьфиналы ЧМ по хоккею. Наша сборная встретится с командой Чехии. На групповом этапе проблем у нашей сборной не возникло, но плей-офф - совсем другая история.

Петербург. До 23 мая закрыта для автомобилей Конюшенная площадь – там будет проходить мероприятие в преддверии Кубка Конфедераций. Движение машин будет запрещено от Ново-Конюшенного моста до Театрального моста. Будьте внимательны!

А еще у нас уже второй день тепло, и прогноз тоже радует. Листочки наконец распускаются, птички поют, вот это все. Хорошего вам дня, друзья!