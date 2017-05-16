Хакеры, Пентагон и санкции

Вторник, и начнем с новостей из США, вернее тех, что распространяет The Washington Post. Во-первых, издание опубликовало статью о том, что при встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым Дональд Трамп якобы передал нашему министру какие-то сверхсекретные сведения о борьбе с ИГ (запрещенной в России). Теперь (да, из-за статьи в газете!) Конгресс требует от Трампа объяснений (так и видим, как он пишет объяснительную). Непонятно одно: если речь о борьбе с террористами, какие могут быть секреты, мы же вроде как боремся сообща. Ну и эксперты уже озвучили, что Трамп имеет право делиться любыми сведениями, которые сочтет нужными, он же президент.

Еще про WP. Издание опубликовало снимок, на котором Дональд Трамп и его телохранитель Кит Шиллер. В руках у последнего - несколько листов бумаги, на одном из которых оказался личный номер министра обороны США Джеймса Мэттиса. Газетчики обнаружили промашку после обращения бдительного читателя и удалили снимок. Но кэш, как известно, помнит все.

Тем временем хакеры работают не только над предвыборными кампаниями. Группа киберпреступников похитила новый фильм The Walt Disney, который скоро должен выйти в прокат, и требует большую сумму в биткоинах за нераспространение ленты. Если представители компании не заплатят, хакеры угрожают выложить фильм в открытый доступ. О каком конкретно фильме идет речь, представители компании не говорят, пишет Hollywood Reporter.

Что там на Украине. Петр Порошенко подписал указ о введении очередной порции антироссийских санкций, на этот раз они коснулись доступа к «Вконтакте», «Одноклассникам», всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru Group. Санкции касаются также телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда» и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Как говорится, свободная европейская страна, никакой цензуры, никаких политически мотивированных ограничений.

В России, к слову, могут заблокировать Telegram. Популярный мессенджер пока не выполнил требования Роскомнадзора и не предоставил данные для внесения в реестр распространителей информации. Российские пользователи уже пишут письма Павлу Дурову с просьбой ответить ведомству, а администрация сервиса предупреждает о возможной блокировке.

Петербург. В городе ходит слух, что газон «Зенит-арены», дабы он не выглядел так позорно, прошьют синтетическими нитками. Ну, чтобы укрепить и все такое. И будут наши (и, что самое страшное, не только наши) футболисты бегать по коврику на Кубке Конфедераций.

С завтрашнего дня город переходит на периодическое протапливание – значит, среднесуточная температура уже выше +8 градусов. Ура! Можно и осеннее пальто сменить на летнее. Хорошего вам дня!