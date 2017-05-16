  • 16 Май 2017
USD 16.05.2017 56.5258 -0.6382
USD ММВБ 12:17 56.32380  
EUR 16.05.2017 61.8449 -0.2466
EUR ММВБ 12:17 61.7970  
Нефть($) 16.05.2017 52.27 +0.97
Нефть(p) 16.05.2017 2954.60 +22.09

Хакеры, Пентагон и санкции

Автор:


© Фото: disney.wikia.com

Темы дня

Хакеры не Пентагон взломали, а украли новый фильм Disney.

По теме

Вторник, и начнем с новостей из США, вернее тех, что распространяет The Washington Post. Во-первых, издание опубликовало статью о том, что при встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым Дональд Трамп якобы передал нашему министру какие-то сверхсекретные сведения о борьбе с ИГ (запрещенной в России). Теперь (да, из-за статьи в газете!) Конгресс требует от Трампа объяснений (так и видим, как он пишет объяснительную). Непонятно одно: если речь о борьбе с террористами, какие могут быть секреты, мы же вроде как боремся сообща. Ну и эксперты уже озвучили, что Трамп имеет право делиться любыми сведениями, которые сочтет нужными, он же президент.

Еще про WP. Издание опубликовало снимок, на котором Дональд Трамп и его телохранитель Кит Шиллер. В руках у последнего - несколько листов бумаги, на одном из которых оказался личный номер министра обороны США Джеймса Мэттиса. Газетчики обнаружили промашку после обращения бдительного читателя и удалили снимок. Но кэш, как известно, помнит все.

Тем временем хакеры работают не только над предвыборными кампаниями. Группа киберпреступников похитила новый фильм The Walt Disney, который скоро должен выйти в прокат, и требует большую сумму в биткоинах за нераспространение ленты. Если представители компании не заплатят, хакеры угрожают выложить фильм в открытый доступ. О каком конкретно фильме идет речь, представители компании не говорят, пишет Hollywood Reporter.

Что там на Украине. Петр Порошенко подписал указ о введении очередной порции антироссийских санкций, на этот раз они коснулись доступа к «Вконтакте», «Одноклассникам», всем сервисам «Яндекса» и Mail.ru Group. Санкции касаются также телеканалов РБК, «ТВ Центр», ВГТРК, «НТВ Плюс» и «Звезда» и антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb. Как говорится, свободная европейская страна, никакой цензуры, никаких политически мотивированных ограничений.

В России, к слову, могут заблокировать Telegram. Популярный мессенджер пока не выполнил требования Роскомнадзора и не предоставил данные для внесения в реестр распространителей информации. Российские пользователи уже пишут письма Павлу Дурову с просьбой ответить ведомству, а администрация сервиса предупреждает о возможной блокировке.

Петербург. В городе ходит слух, что газон «Зенит-арены», дабы он не выглядел так позорно, прошьют синтетическими нитками. Ну, чтобы укрепить и все такое. И будут наши (и, что самое страшное, не только наши) футболисты бегать по коврику на Кубке Конфедераций.

С завтрашнего дня город переходит на периодическое протапливание – значит, среднесуточная температура уже выше +8 градусов. Ура! Можно и осеннее пальто сменить на летнее. Хорошего вам дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    День корюшки: чем порадует большой праздник в Петербурге

    Как отмечают «Праздник корюшки», где искать самую свежую царь-рыбу в Северной столице, как ее можно приготовить, а также почему она стала неофициальным городским символом.

    читать далее →

    Пять развлечений на свежем воздухе в Петербурге

    Увидеть экспозицию музея стрит-арта, посмотреть кино или узнать о городе много нового на бегу. «Санкт-Петербург.ру» подготовил пять полезных развлечений, которые становятся актуальными с приближением тепла в Северной столице.

    читать далее →

    Майский Эрмитаж: фарфор, туфли и котики

    Главный музей Петербурга подготовил для последнего месяца весны множество необычных выставок - портал «Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых интересных из них.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Кинопленка от Ленинграда до Петербурга: как сегодня выглядят места съемок советских киношедевров

    Многие шедевры советского кинематографа были сняты в городе-герое Ленинграде. «Санкт-Петербург.ру» предлагает посетить места съемок знаменитых фильмов и узнать, как же изменились декорации города за несколько десятков лет. Свет, камера, мотор!

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.05.17
    Тюменский филиал службы доставки «Перчини» дарит пиццу при заказе на сумму от 1300 рублей
    15.05.17
    Про моделей: какую они играют роль?
    15.05.17
    Depositphotos.com – неиссякаемый источник оригинальных фотоматериалов
    12.05.17
    Ремонт техники Apple: от диагностики до устранения проблемы не пройдет много времени
    12.05.17
    Международное агентство помогает найти долгожданное счастье
    11.05.17
    Ритуальные услуги в Москве - делаем правильный выбор
    11.05.17
    Светодиодное освещение – выбор современных потребителей
    11.05.17
    Своевременная профилактика подвески авто существенно продлит срок службы

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm