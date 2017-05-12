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Bentley, яйца и 500 квартир

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© Фото: lifeisphoto.ru

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Нет, это все не про одного человека.

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Пятница, и начнем с новостей из Украины. Безвизовый режим с ЕС оформлен, все. Петр Порошенко отреагировал радостной метафорой: «Сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей и именно так, по-философски, мы должны это воспринимать». Также президент Незалежной отметил, что требования отказаться от идеи безвиза звучали в том числе и внутри страны. Для путешественников безвизовый режим, конечно, удобен, но как быть с глобальным оттоком молодежи из страны, неясно. Официально новый порядок пересечения государственной границы заработает 11 июня.

Еще веселые новости от соседей. Игорь Оверко, депутат из Киевской области, в 2016 году задекларировал 586 (!) квартир. Об этом украинские журналисты узнали через активистов движения «Чесно». Потом Оверко, правда, продал 400 квартир. При официальном заработке около 20 тыс. гривен в год. В комментарии СМИ Оверко заметил, что, по крайней мере, стал одним из немногих, кто честно задекларировал имущество. «Я легализовал все квартиры с целью оплатить все, что должен уплатить государству, не надо думать, что я что-то скрываю. Я плачу все налоги государству», - заявил депутат. При этом он является руководителем и соучредителем строительной фирмы (совпадение?).

К главным новостям. Британские специалисты выяснили, что дверца холодильника – худшее из возможных мест для хранения яиц. По мнению экспертов журнала Good Housekeeping, продукт лучше держать на средней полке, где поддерживается постоянная температура. Среди ученых (британских) этот вопрос вызвал жаркие споры, но кулинары заметили, что помещенные на дверцу яйца часто встряхиваются. Из-за чего утончаются белки, внутрь яиц проникают посторонние запахи. Наверное, это все ученые придумали, когда омлет к завтраку не удался.

Фото: birdinflight.com 

О грустном. Главный дизайнер Bentley Стефан Сиелафф заявил, что компания начнет делать обивку салонов авто из «этичных» материалов – кожи грибов и медуз. Дело в том, что роскошные машины, на салон которых у производителя уходит до 20 шкур животных, не покупают вегетарианцы и веганы, которых на Западе все больше. В общем, если вы всегда хотели Bentley с классическим кожаным салоном – берите сейчас, потом продадут грибы за те же деньги (если не дороже).

Тем временем в Нью-Йорке флорист Льюис Миллер целый месяц украшал цветами неочевидные общественные места – например, урны. Он оформлял целые букеты (довольно дорогие, до десяти тыс. долларов) там, где, по его мнению, мегаполису не хватало зелени и тепла. Местные жители же спорят, искусство это или хулиганство.

Петербург. Пока у нас солнечно, но в выходные опять обещают чуть ли не снег, будьте внимательны. И да, матч «Зенит» - «Краснодар» 17 мая все-таки пройдет на «Петровском», несмотря на прозвучавшие ранее опровержения. Оргкомитет официально заявил, что «Зенит-арену» надо «сохранить» для Кубка конфедераций. Хороших вам выходных, друзья!

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