Норвежский принц, "Евровидение" и вино

Четверг, и сразу о погоде. Сегодня в Москве и Петербурге обещают мокрый снег с дождем. Просто будьте готовы. В Москве потом еще возможно резкое потепление до +18 градусов, а вот у нас такой роскоши пока не предвидится.

Где холод, там и вино. Как сообщает «Коммерсантъ», Минфин разрабатывает опасные изменения в начислении акциза на привозной алкоголь. Предполагается запрет на использование специальной пониженной ставки для вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП), поставляемых в РФ. По мнению чиновников, льгота должна быть только у отечественных производителей. В случае принятия такого решения зарубежных производителей могут обязать доначислять ту часть акциза, которую им «сбавили» в порядке льгот. При таком раскладе 80% импортного вина уйдет с рынка. Хотя при таких холодах, да на глинтвейн всякое подойдет, да?

Скандалы. Одиннадцатилетний норвежский принц Сверре Магнус в ходе церемонии празднования 80-летия короля Харальда и королевы Сони в Осло нарушил протокол. Юный принц пританцовывал, корчил рожицы, жестикулировал на камеру. Сверре Магнус – младший ребенок наследного принца Хокона и его супруги Метте-Марит. Видео с королевской семьей на балконе и гримасничающим принцем набирает просмотры на YouTube.

Тем временем в США. Наши СМИ сообщают, что министерство внутренней безопасности США готово запретить провоз ноутбуков на рейсах, следующих в страну из Европы. Ранее аналогичный запрет ввели для пассажиров, летящих из мусульманских стран. С учетом огромного количества деловых и бизнес-связей между Старым и Новым Светом, такой запрет выглядит некрасиво. Но Америка делает все для защиты от радикалов. Интересно, симметричные меры будут? И попадет ли под ограничение Великобритания?

Что там на Украине. Сегодня в Киеве пройдет второй полуфинал «Евровидения», а финал состоится 13 мая. У нас, как мы помним, конкурс не транслируют по политическим причинам, но многие уже видели речь первой леди Украины на открытии конкурса. Рунет злорадствует, что английский язык у супруги Петра Порошенко еще интереснее, чем у российского экс-министра Виталия Мутко. По прогнозам букмекеров, самые явные шансы на победу в конкурсе - у итальянца Франческо Габбани.

Петербург. В генплан города внесли аэроэкспресс до аэропорта Пулково (ура!). Стоимость проекта оценивают в 22 млрд рублей, работы над ним должны начать в 2018 году. Судя по опыту «Зенит-арены», на сроки и цифры опираться не стоит, но факт внесения в генплан уже радует. Отправляться состав будет от Витебского вокзала.

Греемся, друзья! Хорошего вам дня.