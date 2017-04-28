Иван Грозный, "Игра престолов" и клип "Ленинграда"

Итак, пятница! Начнем с главного – в Петербурге сегодня будет солнечно и без осадков, а группировка «Ленинград» выпустила новый клип «Экстаз» - очередной шедевр на десять минут и пяток «Оскаров». Нам уже есть, чему радоваться!

Нижняя палата парламента Германии, Бундестаг, приняла законопроект о запрете ношения закрывающей лицо одежды на работе. Запрет касается чиновников, судей и военных. Речь идет в первую очередь о закрытой мусульманской одежде, бурке и никабе. В конце прошлого года закрепить такую норму законодательно призвала канцлер Ангела Меркель на фоне проблем с миллионами прибывших в страну мигрантов.

Одна из крупных сетей тренажерных залов и оздоровительных комплексов запустила своеобразный курс: для тех, кто очень устал. Никакого фитнеса – вам просто предлагают 45 минут поспать «в идеальных условиях». Одеяла, легкая расслабляющая «разминка», комфортная температура и покой гарантированы. Курс рассчитан в первую очередь на молодых родителей: компания провела собственное исследование, чтобы выяснить, что именно эта категория граждан испытывает самый острый недостаток сна.

Тем временем в Калифорнии. Уиверситет Беркли подготовил шестинедельный курс «Лингвистика «Игры престолов» и искусство создания языков». Вам предлагают изучить дотракийский и валирийский языки и научиться создавать свой собственный. Преподавать на курсе будет автор оригинальных искусственных языков, используемых в сериале.

Детектив про Ивана Грозного из самого сердца России. В городе Александров Владимирской области установили, а через час убрали памятник Ивану Грозному. Монумент планировали возвести с 2005 года, и вот, буквально через час после установки, он исчез. Скульптор, создатель памятника, написал заявление в полицию из-за «вопиющего акта вандализма». Потом выяснилось, что это городской голова решил пока убрать памятник и открыть его в июне. В мае праздников хватает и так, к тому же в соседнем селе шла спецоперация ФСБ: обезвреживали выходцев из Средней Азии, готовивших теракт. Против самого факта установки памятника грозному царю местные жители ничего не имеют (95% «за»), ведь Александров с 1565 по 1581 год фактически был столицей страны – центром опричнины.

Дмитрий Медведев тем временем разрешил ВИЧ-инфицированным усыновлять и брать под опеку детей. Специальный законопроект предварительно подготовили в правительстве. Учитывая глобальный рост числа инфицированных в стране, разумный шаг.

Петербург. Дмитрий Песков и даже источники РПЦ опровергли недавнюю «утку» о том, что патриарх Кирилл якобы договорился о передаче Исаакия РПЦ лично с Владимиром Путиным. В ночь на 2 и 10 мая в городе не будут разводить мосты. Хороших вам выходных, друзья!