Сальса для полиции, кола для Трампа

Четверг. Начнем, как водится, с геополитики. Владимир Путин, возможно, встретится с Дональдом Трампом в конце мая этого года – такую информацию сообщает ряд СМИ. До этого лидеры двух стран ни разу не виделись лично, лишь разговаривали по телефону. В конце мая в Европе как раз пройдет саммит НАТО и G7, возможно, после этих мероприятий президенты и найдут время для встречи, сообщает «Коммерсантъ».

За это время Трамп, например, приспособил «красную кнопку» в рабочем кабинете в Белом доме, чтобы дистанционно попросить себе стакан колы. Раньше этот инструмент десятилетиями использовали другие президенты, правда, не для того, чтобы попросить колы. Республиканец – известный приверженец напитка.

Еще немного о США. Накануне в городке Сан-Антонио, Техас, женщина вызвала полицию из-за шума в соседнем доме поздно вечером: там проходила подростковая вечеринка. Полицейские приехал на место, но вместо того, чтобы сходу всех разогнать, предложил включить одну знакомую песню, и несколько минут танцевал под нее сальсу в центре гостиной. Подростки были в восторге и даже попытались повторить стильные движения правоохранителя. Надо сказать, родители шумевших детей тоже благодарны полиции за неординарный подход.

Ну и еще: с 1 мая гильдия писателей Америки объявила забастовку. Такое уже было несколько лет назад, и тогда популярные сериалы вышли с очевидно «просевшими» сюжетами и диалогами. Бастуют сценаристы потому, что из-за большого количества тв-контента их зарплаты сокращаются. Если киноиндустрия оперативно пойдет навстречу писателям, ваши любимые сериалы могут и не пострадать. Но месяц забастовки чреват сокращенными сезонами.

Тем временем в Риге Центр государственного языка на 50 евро оштрафовал мэра города Нила Ушакова за то, что он общался со школьниками на русском языке. Речь идет о неформальной встрече руководителя города с учащимися, которая транслировалась в Facebook. Ученики задавали вопросы на русском, мэр отвечал – тоже по-русски. Воинственные филологи считают, что городской глава не имел права разговаривать со школьниками на их родном языке.

Петербург. «РБК» сообщает очередную новость о «передаче» Исаакия РПЦ. Теперь, по информации издания, патриарх Кирилл лично попросил президента Владимира Путина сделать собор патриаршим, и Путин якобы согласился. Подозрительно только то, что никаких официальных документов о переходе собора в управление церковью нет, а каждый подобный информационный вброс происходит через «РБК». По версии издания, патриарх намерен принимать все важные решения, касающиеся собора, самостоятельно, хотя к управлению подключится и местная епархия.

В Петербурге солнечно, но синоптики обещают к вечеру снег и дождь. Будьте внимательны, друзья, и хорошего вам дня!