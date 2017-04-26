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Рабовладельцы, расизм и реки и каналы

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Современные конфедераты
© Фото: us-news.us

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В Новом Орлеане сносят памятники лидерам Конфедерации.

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Середину недели мы начнем с юга США. Там местным чиновникам весна в голову здорово ударила: городской совет Нового Орлеана постановил снести в городе все памятники конфедератам. Первый на очереди – монумент «Белой лиги», воздвигнутый сразу после Гражданской войны в США. Сторонники Конфедерации отстаивали право 11 южных штатов на рабовладельческий режим, когда на севере США рабства уже не было (просто там климат хуже и плантации не приносили столько доходов). Всего в США порядка полутора тыс. памятников, так или иначе связанных с конфедератами. Население уже выразило протест властям - по мнению южан, власти «стирают историю». Напоминает что-то, да?

Еще немного американского юга. Все в том же Новом Орлеане неизвестный попытался ограбить местный магазин одежды. Он забрался в помещение через крышу, а потом не смог оттуда выбраться. Видео, как несчастный пытается карабкаться по веревке, опубликовало на YouTube местное отделение полиции. В итоге грабителю все-таки удалось сбежать – через открытый запасной выход, когда уже работала сигнализация.

Ну и раз уж мы затронули тему расизма. Создатель набирающего популярность сервиса FaceApp, позволяющего сделать ваше лицо на селфи симпатичнее (или превратить в женщину/мужчину, старика/ребенка), Ярослав Гончаров извинился за «расизм» программы. Дело в том, что под предлогом повышения привлекательности FaceApp делал афроамериканцев и азиатов белыми. Гончаров заметил, что во всем виноваты нейросети.

IKEA. Нет, это не реклама шведской копании, просто один бренд люксовой одежды выпустил сумку, ну очень сильно напоминающую большую синюю икеевскую, которую покупатели часто берут на кассе, чтобы сложить в нее покупки. Сумка большая, удобная и не рвется, и стоит она традиционно 99 центов. И вот марка Balenciaga выпускает почти такую же сумку, только за 2,1 тыс. долларов. IKEA пока не стала выдвигать обвинений в плагиате, одна из сотрудниц компании просто написала, что крайне польщена таким вниманием, но их сумка все-таки практичнее: туда помещается, например, хоккейное снаряжение. Потом IKEA распространила инструкцию для пользователей, как отличить «оригинал» их сумки за 99 центов от подделки за две тыс.

Тем временем в России. Почти половина граждан страны, согласно опросу «Левада-центра», поддерживает отставку Дмитрия Медведева с поста премьера. Не то чтобы он собирался, но половина (и почти четверть тех, кто яростно «за» отставку Медведева) – уже серьезная цифра.

В Минтрансе сообщили, что не будут полностью перекрывать реки и каналы Петербурга на период проведения Кубка Конфедераций. В ответ на обеспокоенный запрос Георгия Полтавченко в министерстве сообщили, что план ограничения движения еще только прорабатывается, и закроют только самые необходимые для обеспечения безопасности участки, а не все реки и каналы. Ура, осталось, чтобы все-таки потеплело! Хорошего вам дня, друзья!

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