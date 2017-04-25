Саратовский лев и похудение в Индии

Вторник начнем с Саратова. В городе Энгельс Саратовской области пятнадцатилетнего парня покусал лев. Ему тут же оказали необходимую помощь, обработав несколько укусов – даже госпитализация не понадобилась. Но теперь всем, включая полицию, интересно, откуда в Саратове взялся лев, ведь Поволжье все-таки не саванна. Оказалось, льва ранее видели, выгуливаемого некой местной жительницей. Аккуратнее с домашними животными.

Российские хакеры были готовы взломать почту Эммануэля Макрона. По данным японских исследователей, с декабря 2016 года сайт кандидата в президенты был атакован порядка 150 раз (и якобы все это были «пророссийские хакеры»). Уже в 2017 году партия Макрона обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции, в частности, что РФ якобы пытается помочь Марин Ле Пен.

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Укрианы, который вез 30 кг земляных червей. Нет, никакой биологической атаки незадачливый украинец, вероятно, не планировал, просто хотел продать червей для разрыхления земли и рыбалки, но для их ввоза нужны специальные документы.

Тем временем в Индии прошла курс лечения самая тяжелая в мире женщина. Иман Ахмад Абдулати из Египта, весившая 500 килограмм, отправилась на лечение в Мумбаи, где ей удалось сбросить порядка 330 кг благодаря специальной диете. Теперь женщина весит 170 кг и отправляется домой в Египет, но ее сестра сделала довольно резкое видеообращение, где сообщает, что методы в индийской клинике ужасны, что ее сестра не стала чувствовать себя лучше, и вообще на желающих похудеть в Индии просто зарабатывают деньги. Результат, однако, достигнут.

Но вернемся к геополитике. Впервые после ухода с поста президента Барак Обама выступил на публике. Экс-президент отметил, что намерен заниматься работой с молодежью, в частности, помонать «готовить лидеров нового поколения», особенно в том, что касается судебной системы и финансирования политики. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что в саму политику Обама вмешиваться не будет.

Петербург. У нас, кажется, наконец-то теплеет – обещают больше +10 градусов на солнышке. А еще неравнодушный горожанин Александр Литреев сделал специальное приложение - «Красную кнопку», которая позволит моментально сообщать, если вас задержали на митинге. После нажатия на «копку» приложение автоматически будет сообщать правозащитникам, в каком ОВД находится задержанный. У сервиса также есть Twitter-аккаунт, где будет информация о массовых задержаниях.

Хорошего вам дня, друзья!