  • 25 Апрель 2017
USD 26.04.2017 55.8453 -0.2341
USD ММВБ 14:16 55.99800  
EUR 26.04.2017 60.7932 -0.0529
EUR ММВБ 14:16 60.9180  
Нефть($) 25.04.2017 51.76 +0.39
Нефть(p) 25.04.2017 2890.55 +9.75

Саратовский лев и похудение в Индии

Автор:


© Фото: Veralline.com

Темы дня

Нет, это не реклама.

По теме

Вторник начнем с Саратова. В городе Энгельс Саратовской области пятнадцатилетнего парня покусал лев. Ему тут же оказали необходимую помощь, обработав несколько укусов – даже госпитализация не понадобилась. Но теперь всем, включая полицию, интересно, откуда в Саратове взялся лев, ведь Поволжье все-таки не саванна. Оказалось, льва ранее видели, выгуливаемого некой местной жительницей. Аккуратнее с домашними животными.

Российские хакеры были готовы взломать почту Эммануэля Макрона. По данным японских исследователей, с декабря 2016 года сайт кандидата в президенты был атакован порядка 150 раз (и якобы все это были «пророссийские хакеры»). Уже в 2017 году партия Макрона обвинила Россию во вмешательстве в выборы во Франции, в частности, что РФ якобы пытается помочь Марин Ле Пен.

Россельхознадзор не пустил в Белгородскую область гражданина Укрианы, который вез 30 кг земляных червей. Нет, никакой биологической атаки незадачливый украинец, вероятно, не планировал, просто хотел продать червей для разрыхления земли и рыбалки, но для их ввоза нужны специальные документы.

Тем временем в Индии прошла курс лечения самая тяжелая в мире женщина. Иман Ахмад Абдулати из Египта, весившая 500 килограмм, отправилась на лечение в Мумбаи, где ей удалось сбросить порядка 330 кг благодаря специальной диете. Теперь женщина весит 170 кг и отправляется домой в Египет, но ее сестра сделала довольно резкое видеообращение, где сообщает, что методы в индийской клинике ужасны, что ее сестра не стала чувствовать себя лучше, и вообще на желающих похудеть в Индии просто зарабатывают деньги. Результат, однако, достигнут.

Но вернемся к геополитике. Впервые после ухода с поста президента Барак Обама выступил на публике. Экс-президент отметил, что намерен заниматься работой с молодежью, в частности, помонать «готовить лидеров нового поколения», особенно в том, что касается судебной системы и финансирования политики. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что в саму политику Обама вмешиваться не будет.

Петербург. У нас, кажется, наконец-то теплеет – обещают больше +10 градусов на солнышке. А еще неравнодушный горожанин Александр Литреев сделал специальное приложение - «Красную кнопку», которая позволит моментально сообщать, если вас задержали на митинге. После нажатия на «копку» приложение автоматически будет сообщать правозащитникам, в каком ОВД находится задержанный. У сервиса также есть Twitter-аккаунт, где будет информация о массовых задержаниях.

Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Футбол и ультрановый Петербург: весеннее световое шоу раскрасило стадион «Зенит-арена» (ФОТО)

    Лазерные лучи и огни фейерверка прожгли небо над стадионом «Зенит-арена». Корреспондент «Санкт-Петербург.ру» полюбовался весенним Фестивалем света на Крестовском острове.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    24.04.17
    Зачем нужен репетитор по физике и как его выбрать?
    24.04.17
    Сервисный центр по ремонту Samsung Galaxy
    24.04.17
    Техника Neff для ценителей комфорта и функциональности
    24.04.17
    Качественная компьютерная техника для автоматизации производства сделает ваше предприятие более прибыльным
    24.04.17
    Техника Bugatti – идеальный подарок на новоселье
    21.04.17
    Как подобрать мойки Omoikiri для кухни
    21.04.17
    Современная техника De Dietrich для кухни: правила выбора
    20.04.17
    Самые эффективные методы охраны торговых центров и магазинов

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm