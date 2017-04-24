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Французские выборы и томский пенсионер

Автор:

Марин Ле Пен
© Фото: life.ru

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И новый клип "Ленинграда".

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И снова понедельник, который мы начнем, конечно, с выборов во Франции. Диванные эксперты со вчерашнего дня горят энтузиазмом: в день голосования четыре основных кандидата на пост президента набрали около 20% голосов, в итоге Эммануэль Макрон, представляющий движение «Вперед» и лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен вышли во второй тур. Макрон набрал 23,75% голосов, Ле Пен – 21,53%. Многие высшие французские чиновники уже высказались в поддержку Макрона, многочисленные эксперты в сети тоже прочат победу Макрону. По сути, выборы превратились в опрос французов о том, хотят ли они оставаться частью ЕС, потому что Ле Пен запальчиво обещала вывести страну из Евросоюза. Второй тур – через неделю, запасаемся попкорном.

Тем временем в России. Симптоматичная история про пенсионера из Томской области, который «вернул» Дмитрию Медведеву 60 рублей, которые по указу премьера добавили к пенсии, проиндексировав ее на 1,5%. Виктор Смирнягин из поселка Белый Яр не оценил щедрости премьера, правда, Медведев отправил его перевод назад. В итоге пенсионер заплатил 130 рублей за перевод в Москву и еще 130 – за обратную операцию со злосчастными 60 рублями.

Еще одна неоднозначная история из региона. В Перми местные власти приняли закон, позволяющий матери получать при рождении ребенка пособие в 60 тыс. рублей (независимо от материнского капитала и прочих выплат). Закон действовал с Нового года, но недавно местные власти решили его изменить – теперь деньги может получить только женщина, родившая в браке или задокументировавшая отцовство. Матери-одиночки, по факту, лишаются этой поддержки. И хотя начали, как говорится, за здравие, закончили как всегда.

Продолжается эпопея с расследованиями «Новой газеты» и чеченскими властями. Рамзан Кадыров потребовал от журналистов извинений, считая, что они все выдумали про преследования геев в регионе для самопиара, и оскорбили чеченский народ. «Новая» продолжает настаивать на своем, журналисты рассказали, что отправили данные по шести «секретным тюрьмам» для гомосексуалистов в СК и опубликовали монологи десяти «выживших». Ситуация накаляется.

31-летний футболист сборной Чехии Франтишек Райторал найден у себя дома повешенным. Райторал играл за турецкий клуб «Газиантепспор», руководство которого еще официально не подтвердила самоубийство – по мнению представителей клуба. У футболиста все было хорошо, никаких депрессий или потрясений не наблюдалось. Тревогу забили его одноклубники, когда он не пришел на тренировку.

О хорошем. Сергей Шнуров опубликовал в Instagram кусочек нового клипа «Ленинграда» - там снимается актриса Светлана Ходченкова, например. А еще в эти выходные прошел первый матч на новом стадионе «Зенита», и по этому поводу все уже высказали критику – крыша протекает, парковок не хватает, трава не зеленая… Вопрос «когда потеплеет» остается открытым. Хорошего вам дня, друзья!

 

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