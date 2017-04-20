Дочка Обамы, кенгуру и горячая вода

Четверг начнем с новостей из Албании. Там парламент (Кувенд) отказался выдвигать кандидатов на президентские выборы, потому что правящая партия хочет наладить диалог (!) с оппозицией. Дело в том, что в Албании президента выбирают депутаты: чтобы выборы состоялись, за кандидата должны проголосовать не менее 84 депутатов из 140. Всего может быть пять раундов голосования, один власть уже отдала в жертву политическому диалогу. Оппозиция, к слову, ни на какие условия властей не идет и с середины февраля добивается создания нового, переходного правительства.

В США сотрудники Секретной службы задержали 30-летнего жителя Нью-Йорка, который 10 апреля умолял 18-летнюю дочь Барака Обамы Малию выйти за него замуж, а потом начал преследовать девушку. Еще в период президентства Обамы мужчина пытался попасть в Белый дом. Сейчас он проходит экспертизу на предмет психического здоровья (или нездоровья), в полиции решают, заводить ли уголовное дело о домогательствах. Вот он, прогнивший запад – мужчина зовет девушку замуж, и уже «домогательства».

В китайском аэропорту самолет полчаса не мог взлететь из-за драки между мужем и женой на взлетно-посадочной полосе. Супруги начали ссориться еще в очереди на посадку, потом конфликт перешел в более активную фазу: мужчина повалил жену на покрытие и начал имитировать удары кулаками. Все это продолжалось около получаса, когда их наконец разняли и задержали. В самолет супругам садиться, понятно, запретили. The Mirror отмечает, что пара готовится к разводу.

Давно не было новостей с Украины, а там не очень весело. В Мариуполе уже отключили горячую воду, причем до 15 октября и во всех жилых домах. Дело в том, что город исчерпал лимит газа, у местных властей большие долги, и другого способа экономии мэр не нашел. «Если повезет, и мы попадем в программу реструктуризации долга на пять лет, то нам спишут все проценты и начисления», - говорит глава города Вадим Бойченко. Так что наша летняя неделя с ковшиками – вообще мелочи.

В зоопарке Ростова-на-Дону умер кенгуру-альбинос по кличке Виталик. В феврале его вместе с шестью обезьянами изъяли у контрабандистов на границе. Первое время в зоопарке он чувствовал себя не очень хорошо, но умер, как полагают ветеринары, из-за стресса во время грозы. Животные-альбиносы вообще очень хрупкие.

Петербург. Во-первых, накануне вечером в Москве состоялось вручение высшей театральной награды России – «Золотой маски». Петербург, как всегда, отличился: «Маски» взяли Андрей Могучий (за «Грозу»), Данила Козловский (за роль Гамлета в спектакле Льва Додина), спектакль Яны Туминой, отличился и балет Мариинского театра. Поздравляем всех лауреатов!

Кроме того, Смольный намерен оспорить закрытие рек и каналов города на весь июнь текущего года. Ранее об этом заявили как о необходимой мере безопасности, но многим очевидно, что целый месяц пустых водных путей – все же перебор. В городе солнечно, снег тает, хорошего вам дня, друзья!