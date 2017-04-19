Бродский, Иуда и львовские фрески

Середина недели, а в Турции по-прежнему неспокойно. Оппозиция требует пересмотра итогов референдума об изменении конституции страны. По мнению протестующих, в ходе голосования были использованы нелегальные бюллетени без печатей, подсчет голосов вели в отсутствие наблюдателей, зачастую само голосование проходило вне закрытой кабинки. Кроме того, большая часть турецкоподданных, голосовавших вне страны, выступили против изменения основного закона. Едва ли волнения приведут к серьезным последствиям, потому как реальных сторонников усиления президента в Турции тоже хватает.

Тем временем в России продолжаются задержания причастных к петербургскому теракту 3 апреля. Спецслужбы уже задержали порядка 20 человек, в частности Аброра Азимова, которого считают организатором. Сам Азимов в суде заявил, что лишь выполнял чужие приказы, но вину, тем не менее, признал. По данным ряда СМИ, именно ему звонил смертник перед тем, как спуститься в метро. В Киргизии уже задержали брата Азимова, а его семья уехала из России полгода назад.

Власти озаботились вопросом о том, что террористов нужно лишать российского гражданства (вопрос – как же их тогда судить, если они не будут гражданами?), потому что все задержанные по делу о теракте – трудовые мигранты из Средней Азии, ряд из них получили российские паспорта.

В Мексике. В городке Танситаро пасхальная постановка на евангельский сюжет плохо кончилась: актер, игравший Иуду, 23-летнйи молодой человек, случайно повесился по-настоящему. Коллеги пытались его спасти, но он умер в карете скорой по дороге в больницу. Будьте бдительны, когда играете на сцене!

В одной из львовских церквей на стене появилась фреска, изображающая, что некто, напоминающий Владимира Путина, горит в аду. Там вообще довольно эпичная картинка, но фигура в костюме и при галстуке выделяется на фоне рогатых чертей.

Внезапно хорошие новости из Новосибирска. Губернатор области Владимир Городецкий отменил повышение тарифов ЖКХ на 15% после массовых народных протестов в регионе. Стоимость коммунальных услуг должна была вырасти 1 июля 2017 года. Надеемся, это не временная «показуха».

Петербург. Появились первые (не самые радостные) новости про Кубок Конфедераций, который пройдет летом. Как выяснилось, ради безопасности на приуроченных к футболу мероприятиях в Петербурге на весь июнь закроют реки и каналы. Да, в самый период белых ночей город останется без водных прогулок.

У «Зенит-арены» появился официальный Twitter-аккаунт. И первая запись там: «Умеющий любить, умеет ждать», цитата Иосифа Бродского. Ну, хоть самоирония у них там осталась. Хорошего вам дня, друзья!