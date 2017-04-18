  • 18 Апрель 2017
USD 19.04.2017 55.9793 -0.2712
USD ММВБ 23:16 56.18820  
EUR 19.04.2017 59.6124 -0.2269
EUR ММВБ 23:16 60.2910  
Нефть($) 18.04.2017 55.33 0.20
Нефть(p) 18.04.2017 3097.33 -3.76

Грабитель в пижаме и турецкие протесты

Автор:

Протесты в Турции
© Фото: fair.ru

Темы дня

И арест обладателя девяти "Грэмми".

По теме

Вторник мы начнем вновь с «турецкой» темы. Накануне в Турции начались массовые акции протеста: на улицы вышли противники президентской республики и конституционной реформы, активно продвигаемой Реджепом Эрдоганом. На референдуме с небольшим перевесом победу одержали сторонники реформы. Эрдоган объявил об «историческом решении» Турции за несколько часов до официального объявления результатов. Теперь президент может распускать парламент, вводить чрезвычайное положение и издавать указы, которые будут иметь статус законов и вступать в силу без одобрения депутатов. Наиболее активно против реформы голосовали жители больших городов, Стамбула и Анкары. В Стамбуле на протестный марш вышли порядка трех тыс. человек. Негусто, но аналитики уже обсуждают, насколько мощной будет очередная протестная волна в Турции.

Тем временем наши экономисты подсчитали, что «помидорная война» с Анкарой обошлась нам в 1,5 млрд долларов. Речь идет об отказе во ввозе продукции с нулевыми пошлинами. То есть, проще говоря, дешевые турецкие овощи уже не могут сбить высокие цены конкурентов на внутрироссийском рынке. Аналитики скромно утверждают, что местным производителям это только на руку, но мы что-то подустали от сказок про «местных производителей».

Очередной скандал с «Победой». Накануне все СМИ облетела новость о том, что сотрудник авиакомпании якобы не пустил на борт самолета, вылетающего из Москвы в Екатеринбург, женщину с ребенком-инвалидом. У ребенка действительно ДЦП, но во Внуково пояснили, что мать прибыла в аэропорт за две минуты до окончания регистрации, поэтому сотрудник «Победы» предложил ей другой рейс в уральскую столицу, из Шереметьево, с трансфером между аэропортами. Так или иначе, после скандала сотрудника авиакомпании уволили.

Новости из США. Полиция в городке Тейлорсвилл арестовала 40-летнюю жительницу Юты Наннетт Луизу Перкинс за серию ограблений банков. Характерен тот факт, что Перкинс грабила учреждения, разгуливая по штату в пижамных штанах. За два дня она обчистила шесть банков, всякий раз действуя однотипно: просто подсовывая в окошко кассы бумажку с требованием отдать ей деньги. Общая сумма ущерба еще не посчитана. Но пижамные штаны, видимо, стоит ждать на афишах боевиков.

А суд Лос-Анджелеса постановил арестовать известного мексиканского певца Луиса Мигеля – Солнце Мексики, как его называют. У певца уже девять «Грэмми». Мигель не явился в суд по делу своего бывшего менеджера: исполнитель якобы задолжал работнику более миллиона долларов.

В Петербурге по-прежнему холодно, местами снег. Такая погода у нас будет до 20 числа, к выходным должно потеплеть, так что держимся! Хорошего вам дня, друзья.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Сказки на ночь: как пройдет «Библионочь 2017» в Петербурге (АФИША)

    В пятницу вечером, 21 апреля, библиотеки Северной столицы будут открыты до поздней ночи. «Санкт-Петербург.ру» представляет десять заведений для книголюбов, где в этот вечер посетителей ждут самые неожиданные и интересные мастер-классы, лекции и перфомансы.

    читать далее →

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Оседлай «железного коня»: где в Петербурге и окрестностях получить дозу адреналина

    Покатиться по лесу на багги, научиться вождению спортивного кроссового байка или освоить необычную автомобильную трассу - это и многое другое в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Мир будущего: как устроены шлемы виртуальной реальности

    Кто стал отцом-прародителем шлемов виртуальной реальности, почему первые пользователи устройств виртуальной реальности были похожи на «охотников за приведениями» и за сколько тысяч долларов глава Facebook купил у 21-летнего счастливца компанию по производству VR-шлемов.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: среди болот и оврагов новой реальности

    Резкие перемены погоды – предвестники глобального потепления. В том, что изменения климата неизбежны, мы убедились на апрельском тест-драйве полигона внедорожного вождения Land Rover Experience Гатчина. Об особенностях весеннего заезда – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.04.17
    Разновидности промышленных насосов
    12.04.17
    ЖК "Парнас" - жилой комплекс эконом класса у метро Парнас в СПБ
    11.04.17
    Отдых в Санкт-Петербурге: достопримечательности, лучшие рестораны
    10.04.17
    Где можно купить в Москве фирменную продукцию торговой марки schock?
    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm