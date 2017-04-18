Грабитель в пижаме и турецкие протесты

Вторник мы начнем вновь с «турецкой» темы. Накануне в Турции начались массовые акции протеста: на улицы вышли противники президентской республики и конституционной реформы, активно продвигаемой Реджепом Эрдоганом. На референдуме с небольшим перевесом победу одержали сторонники реформы. Эрдоган объявил об «историческом решении» Турции за несколько часов до официального объявления результатов. Теперь президент может распускать парламент, вводить чрезвычайное положение и издавать указы, которые будут иметь статус законов и вступать в силу без одобрения депутатов. Наиболее активно против реформы голосовали жители больших городов, Стамбула и Анкары. В Стамбуле на протестный марш вышли порядка трех тыс. человек. Негусто, но аналитики уже обсуждают, насколько мощной будет очередная протестная волна в Турции.

Тем временем наши экономисты подсчитали, что «помидорная война» с Анкарой обошлась нам в 1,5 млрд долларов. Речь идет об отказе во ввозе продукции с нулевыми пошлинами. То есть, проще говоря, дешевые турецкие овощи уже не могут сбить высокие цены конкурентов на внутрироссийском рынке. Аналитики скромно утверждают, что местным производителям это только на руку, но мы что-то подустали от сказок про «местных производителей».

Очередной скандал с «Победой». Накануне все СМИ облетела новость о том, что сотрудник авиакомпании якобы не пустил на борт самолета, вылетающего из Москвы в Екатеринбург, женщину с ребенком-инвалидом. У ребенка действительно ДЦП, но во Внуково пояснили, что мать прибыла в аэропорт за две минуты до окончания регистрации, поэтому сотрудник «Победы» предложил ей другой рейс в уральскую столицу, из Шереметьево, с трансфером между аэропортами. Так или иначе, после скандала сотрудника авиакомпании уволили.

Новости из США. Полиция в городке Тейлорсвилл арестовала 40-летнюю жительницу Юты Наннетт Луизу Перкинс за серию ограблений банков. Характерен тот факт, что Перкинс грабила учреждения, разгуливая по штату в пижамных штанах. За два дня она обчистила шесть банков, всякий раз действуя однотипно: просто подсовывая в окошко кассы бумажку с требованием отдать ей деньги. Общая сумма ущерба еще не посчитана. Но пижамные штаны, видимо, стоит ждать на афишах боевиков.

А суд Лос-Анджелеса постановил арестовать известного мексиканского певца Луиса Мигеля – Солнце Мексики, как его называют. У певца уже девять «Грэмми». Мигель не явился в суд по делу своего бывшего менеджера: исполнитель якобы задолжал работнику более миллиона долларов.

В Петербурге по-прежнему холодно, местами снег. Такая погода у нас будет до 20 числа, к выходным должно потеплеть, так что держимся! Хорошего вам дня, друзья.