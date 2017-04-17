СКА, шаверма, Эрдоган

Этот понедельник мы начнем с новостей из Турции. В минувший выходной там прошел референдум о радикальном расширении полномочий президента. Реджеп Эрдоган давно готовил это мероприятие, ходит слух, что даже пресловутую «попытку госпереворота» организовали в рамках подготовки «почвы» к референдуму. Явка составила порядка 80%, и 51% проголосовавших выбрали президентскую республику (сейчас Турция – парламентская). 48% голосовали «против». Посчитаны еще не все голоса, но в целом картина ясная. Россияне не поддерживают усиление власти Эрдогана, но нас, как известно, никто не спрашивает. Теперь он сможет оставаться у власти до 2029 года – в 2019 году в Турции очередные выборы, срок полномочий президента – пять лет, избираться можно два раза.

Что там с «Евровидением». Из-за того, что «Первый канал» отказался транслировать конкурс в этом году (потому что СБУ не пустила в Киев российскую участницу), Европейский вещательный союз может не пустить участника от РФ на конкурс 2018 года. Впрочем, ничего конкретного организаторы пока не говорят (а европейцы часто так делают): «В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия».

Тем временем в Канаде. Власти приняли закон, который позволит к 2018 году легализовать марихуану в стране – ношение при себе 30 грамм для личного пользования и выращивание дома четырех растений. Если так пойдет и дальше, Канада станет первой из стран «большой семерки», кто легализует наркотик (в США он разрешен в отдельных штатах, но не на федеральном уровне). Ключевое – это, конечно, налоги. Разрешение наркотиков автоматически увеличивает поток налогов в казну.

Остальные серьезные новости, как ни странно, из Петербурга. Во-первых, наш СКА накануне второй раз в истории завоевал Кубок Гагарина. Главный трофей КХЛ петербургский клуб взял в Магнитогорске, где накануне прошел пятый матч финальной серии плей-офф лиги. Со счетом 5:3 верх одержала команда под руководством Олега Знарка, «Металлургу» достались серебряные медали. Поздравляем наших ребят!

Накануне в Красногвардейском районе Петербурга мужчина, угрожая пистолетом, влетел в ларек с шавермой и потребовал сделать ему три «с собой». Дождавшись заказ, он забрал шаверму и скрылся. Ущерб составил 510 рублей.

В городе по-прежнему холодно, местами снег. Будьте осторожны!