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"Не смей оскорблять Россию больше"

Автор:

Заместитель постпреда РФ при ООН Владимир Сафронков
© Фото: interfax.ru

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И другие перлы заместителя нашего постпреда в ООН.

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Четверг, и главная новость у нас геополитическая. Накануне заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков эмоционально высказался в адрес британского коллеги Мэттью Райкфорта. Британец обвинил РФ в злоупотреблении правом «вето» (Россия опять заблокировала резолюцию по химической атаке на Сирию). На что Сафронков парировал: «Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» и назвал заявления Великобритании в адрес РФ, Турции и еще ряда стран безответственными, добавив: «Не смей оскорблять Россию больше!»

Еще немного геополитики. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон накануне встретился в Москве с Владимиром Путиным и Сергеем Лавровым. Дональд Трамп уже назвал визит Тиллерсона в Россию очень успешным, отметив, что было бы хорошо наконец «поладить» с РФ. О реальном содержании и подоплеке бесед первых лиц судить сложно, можно только связать эти встречи с бурными диспутами в Совбезе ООН.

Еще одна нашумевшая история, не про политику. 31-летний актер Василий Степанов, звезда «Обитаемого острова», «вышел» из окна своей квартиры в московской пятиэтажке. У артиста переломы, но важнее другое – как сообщает семья, это была уже не первая попытка суицида. По информации ряда СМИ, у актера были серьезные проблемы с поиском работы последнее время. После того, как Степанову наложили гипс и отправили отлеживаться домой, у него произошел нервный срыв, из-за которого родным пришлось вызвать спецбригаду, чтобы отправить актера в психиатрическую клинику. Надеемся ,все будет хорошо.

Еще немного о России. Последние нару дней активно ходил слух о том, что Минстрой якобы намерен снести хрущевки по всей стране после того, как пятиэтажки начнут ликвидировать в Москве. И якобы «следующим» в очереди был Петербург. Жители Северной столицы поднапряглись, но у нас есть нюансы вроде строгого высотного регламента, например, а в регионах – нет. В общем, в министерстве заверили, что, кроме как в Москве, пятиэтажки нигде не пострадают. С одной стороны, все выдохнули, с другой – ощущение, что россиян бросили в дряхлых 70-летних зданиях.

О богеме. Джуд Лоу сыграет Альбуса Дамблдора в сиквеле «Фантастических тварей» - фильма из вселенной Гарри Поттера, своеобразного приквела истории о юном волшебнике.

В Петербурге СМИ опять запустили «утку» о передаче Исаакия РПЦ якобы к «именинам» Петра Великого. Сторонники референдума отмечают, что реальных оснований и действий для этого не предпринимается, и такие вбросы – не более, чем инструмент для запугивания. А еще у нас снег, и до 18 апреля будет холодно. Вот это уже реальное давление – устроить нам два солнечных дня, чтобы потом опять все заморозить. Тем не менее, держитесь, друзья!

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