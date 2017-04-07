Машинист-герой и итальянские законы

Итак, пятница этой страшной недели. Накануне по всей стране прошли акции памяти погибших в петербургском метро. На улицы вышли тысячи людей, мероприятия были санкционированы «сверху». У станции «Технологический институт» вырос двухметровый мемориал из гвоздик, многие города откликнулись, рунет пестрит хэштегами «Питер, мы с тобой». Обидно, что даже памятное мероприятие политики ухитрились превратить в площадку для пиара, более того, в некоторых городах решили «нагнать» массовку для количества. Ходит настойчивый слух про «гонорар» в 400 рублей за посещение митинга в ряде регионов. Флаги политических партий, вот это все.

Тем временем спецслужбы задержали уже восьмерых предполагаемых сообщников террориста, а в доме на Товарищеском проспекте накануне прошла целая спецоперация – задержали троих злоумышленников, которые работали над взрывным устройством. Предположительно, они были связаны со смертником, взорвавшим себя в метро.

А машинист поезда Александр Каверин, тот самый, который, вопреки панике, вывел состав к платформе «Технологического института», отказался от вознаграждения, собранного для него некой инициативной группой. Он вообще с удивлением узнал, что горожане собирали средства для него, и предложил отдать их пострадавшей при теракте женщине, которой ампутировали ногу, потому что в будущем ей понадобится протез. «Я благодарен, конечно, этой группе, но считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны», - сказал машинист.

Тем временем в Киеве начали сбор подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра. Наши СМИ, в том числе самые серьезные и крупные, активно тиражируют эту новость, но, кажется, сбором подписей занимается небольшая горстка активистов – в инициативную группу вошли 86 человек. Собрать же нужно, и только на первом этапе, 393 тыс. подписей. И, к слову про «бандеровцев», лидер украинской группы «Океан Ельзи», которой запретили выступать в России после конфликта Москвы с Киевом, в Twitter выразил искренние соболезнования в связи с терактом, причем на русском языке.

Но давайте о чем-то позитивном. Верховный кассационный суд Италии признал запах горелой еды «запаховым преступлением». Теперь, если у вас в Италии что-то подгорит на плите, вам могут выписать административный штраф в 1 500 евро. Ежегодно в итальянские суды поступает примерно тысяча обращений от граждан с жалобами на запах горелой еды. Прекрасная страна.

Петербург. В субботу «Зенит» сыграет последний матч на стадионе «Петровский» - легендарной арене, с которой так много связано. Эх, не бывать больше пробкам на Тучковом мосту и Петроградке после матчей!

В городе солнечно, теплеет. Хорошего вам дня.