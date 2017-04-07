  • 7 Апрель 2017
USD 07.04.2017 56.4369 +0.5429
USD ММВБ 13:17 56.70000  
EUR 07.04.2017 60.0827 +0.3879
EUR ММВБ 13:17 60.3640  
Нефть($) 07.04.2017 55.77 +3.03
Нефть(p) 07.04.2017 3147.49 +199.64

Машинист-герой и итальянские законы

Автор:


© Фото: mport.ua

Темы дня

В Италии приняли своеобразную судебную практику.

По теме

Итак, пятница этой страшной недели. Накануне по всей стране прошли акции памяти погибших в петербургском метро. На улицы вышли тысячи людей, мероприятия были санкционированы «сверху». У станции «Технологический институт» вырос двухметровый мемориал из гвоздик, многие города откликнулись, рунет пестрит хэштегами «Питер, мы с тобой». Обидно, что даже памятное мероприятие политики ухитрились превратить в площадку для пиара, более того, в некоторых городах решили «нагнать» массовку для количества. Ходит настойчивый слух про «гонорар» в 400 рублей за посещение митинга в ряде регионов. Флаги политических партий, вот это все.

Тем временем спецслужбы задержали уже восьмерых предполагаемых сообщников террориста, а в доме на Товарищеском проспекте накануне прошла целая спецоперация – задержали троих злоумышленников, которые работали над взрывным устройством. Предположительно, они были связаны со смертником, взорвавшим себя в метро.

А машинист поезда Александр Каверин, тот самый, который, вопреки панике, вывел состав к платформе «Технологического института», отказался от вознаграждения, собранного для него некой инициативной группой. Он вообще с удивлением узнал, что горожане собирали средства для него, и предложил отдать их пострадавшей при теракте женщине, которой ампутировали ногу, потому что в будущем ей понадобится протез. «Я благодарен, конечно, этой группе, но считаю, что эти деньги необходимо передать тем, кому они действительно нужны», - сказал машинист.

Тем временем в Киеве начали сбор подписей за отставку Виталия Кличко с поста мэра. Наши СМИ, в том числе самые серьезные и крупные, активно тиражируют эту новость, но, кажется, сбором подписей занимается небольшая горстка активистов – в инициативную группу вошли 86 человек. Собрать же нужно, и только на первом этапе, 393 тыс. подписей. И, к слову про «бандеровцев», лидер украинской группы «Океан Ельзи», которой запретили выступать в России после конфликта Москвы с Киевом, в Twitter выразил искренние соболезнования в связи с терактом, причем на русском языке.

Но давайте о чем-то позитивном. Верховный кассационный суд Италии признал запах горелой еды «запаховым преступлением». Теперь, если у вас в Италии что-то подгорит на плите, вам могут выписать административный штраф в 1 500 евро. Ежегодно в итальянские суды поступает примерно тысяча обращений от граждан с жалобами на запах горелой еды. Прекрасная страна.

Петербург. В субботу «Зенит» сыграет последний матч на стадионе «Петровский» - легендарной арене, с которой так много связано. Эх, не бывать больше пробкам на Тучковом мосту и Петроградке после матчей!

В городе солнечно, теплеет. Хорошего вам дня.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как выгодно взять кредит?
    05.04.17
    Что такое СНПЧ в принтере: преимущества и особенности
    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm