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Мошенники, марихуана Познера и рижский кот

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Мэр Риги Нил Ушаков с котенком
© Фото: tomsk.ru

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Черный кот и мэр Риги.

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Четверг. Масштаб петербургской трагедии, кажется, только сейчас стал ясен властям. Метрополитен начал выплачивать пострадавшим положенные компенсации, футболисты «Зенита» на метро доехали до «Технологического института», чтобы возложить цветы к народному мемориалу. Предполагаемый террорист-смертник Акбаржон Джалилов опознан, правоохранители уже провели обыск в его съемной квартире и нашли там фрагменты взрывного устройства. Ищут сообщников террориста. По данным «Коммерсантъ», боевик мог быть связан с сирийскими группировками.

Накануне на Марсовом поле прошла памятная акция: петербуржцы, держа в руках свечи, выстроились в цифры 14:40 – время взрыва в подземке. «Официальная» акция, анонсированная губернатором, пройдет сегодня на Загородном проспекте. Есть и неловкие ситуации – например, под видом сбора средств для помощи пострадавшим в сети вовсю орудуют мошенники, будьте внимательны. А правительство поручило провести в регионах антитеррористические митинги. И все бы ничего, если бы не официоз и, по некоторым данным, вознаграждение в 400 рублей за гражданскую позицию.

К более позитивным новостям. Владимир Познер на творческом вечере в Воронеже признался, что у себя на даче выращивает марихуану, покуривает иногда и вообще ее надо сделать легальной. Потому что продажа наркотиков приносит огромный доход, ради которого люди всегда будут идти на риск. «Но когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно», - заметил журналист. Ну, он всегда был своеобразным.

Рижский мэр и черный кот. Программу «Прямые вопросы» с мэром латвийской столицы Нилом Ушаковым (что-то вроде «прямой линии» с Владимиром Путиным, только более по-домашнему) прервал черный кот, обитающий в Ратуше. Мэр как раз озвучивал очередной вопрос, когда на стол перед его ноутбуком забрался кот, подошел к его кружке, заглянул туда. Мэр немного опешил от кошачьей наглости, но потом все же шикнул на кота и прогнал его с рабочего стола. Надо ли говорить, что видео с этой милотой стало популярнее самой передачи.

Петербург. Завтра в Ротонде Мариинского дворца состоится прощание с Вадимом Тюльпановым – петербургским сенатором, вечером 4 апреля скончавшимся в Кировском районе города. Гражданская панихида начнется в 10 утра.

Погоду нам обещают относительно теплую – правда, сегодня и завтра возможны осадки, зато в выходные может проясниться. Хорошего вам дня, друзья!

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