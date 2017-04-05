Тюльпанов умер, Меланшон победил, Медведев «проснулся»

Петербург, и у нас снова море не самых радостных новостей. У «Сенной площади» и «Технологического института» выросли народные мемориалы из цветов и памятных знаков, даже на платформах лежат букеты гвоздик. При этом уже второй день в метро пустынно – горожане опасаются спускаться в подземку, хотя сейчас там столько бдительных силовиков, сколько давно не было.

Правительство оглашает миллионные суммы, которые выделят семьям погибших и пострадавших, в мировых столицах знаковые сооружения подсвечивают цветами российского флага, либо вовсе убирают подсветку в знак солидарности с трауром. Людей это, конечно, не вернет, но надеемся, что подбодрит нас всех.

Накануне в Кировском районе скончался Вадим Тюльпанов. Бывший спикер ЗакСа, единоросс, сенатор Петербурга в Совфеде. Тюльпанов начинал карьеру в МО «Дачное» Кировского района, и по прихоти судьбы в день смерти он оказался в оздоровительном комплексе в МО «Нарвское», также Кировского района. По данным городских СМИ, Тюльпанов поскользнулся на кафеле в оздоровительном комплексе. Еще утром того же дня Тюльпанов возлагал цветы и давал комментарии журналистам у метро «Технологический институт». Коллеги и близкие вспоминают его как яркого политика и интересного человека. Особенно корреспонденты парламентского пула – времена, когда представители власти выходили и общались с прессой напрямую, называют «золотыми».

Тем временем Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о «яхтах и виноградниках», назвав его «какими-то бумажками», а еще утвердил прожиточный минимум на 198 рублей меньше, чем он был раньше. Теперь он составляет 9 691 рубль. В правительстве полагают, что это правильный шаг в сторону сближения МРОТ и прожиточного минимума. Как говорится, держитесь там.

Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты, и самым убедительным оказался Жан-Люк Меланшон. За него проголосовали 25% опрошенных. Изюминка в том, что Меланшон – ярый сторонник выхода Франции из ЕС, он считает недопустимым подчинение Парижа Брюсселю.

Как сообщают «Известия», Заксобрание Ленобласти разработало законопроект, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а всем остальным предлагают заходить в них только по паспорту. Ну, сами понимаете, борьба с терроризмом и все такое. В случае принятия законопроекта все странички, принадлежащие подросткам, соцсети будут вынуждены просто удалить.

В Петербурге солнечно. Хорошего вам дня, друзья, и берегите себя!