  • 5 Апрель 2017
USD 06.04.2017 55.8940 -0.6613
USD ММВБ 13:17 56.04680  
EUR 06.04.2017 59.6948 -0.5479
EUR ММВБ 13:17 59.7830  
Нефть($) 05.04.2017 54.28 +2.20
Нефть(p) 05.04.2017 3033.93 +88.53

Тюльпанов умер, Меланшон победил, Медведев «проснулся»

Автор:

Сенатор Вадим Тюльпанов
© Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Темы дня

Трагичные новости одна за другой – в Петербурге скончался сенатор Вадим Тюльпанов.

Петербург, и у нас снова море не самых радостных новостей. У «Сенной площади» и «Технологического института» выросли народные мемориалы из цветов и памятных знаков, даже на платформах лежат букеты гвоздик. При этом уже второй день в метро пустынно – горожане опасаются спускаться в подземку, хотя сейчас там столько бдительных силовиков, сколько давно не было.

Правительство оглашает миллионные суммы, которые выделят семьям погибших и пострадавших, в мировых столицах знаковые сооружения подсвечивают цветами российского флага, либо вовсе убирают подсветку в знак солидарности с трауром. Людей это, конечно, не вернет, но надеемся, что подбодрит нас всех.

Накануне в Кировском районе скончался Вадим Тюльпанов. Бывший спикер ЗакСа, единоросс, сенатор Петербурга в Совфеде. Тюльпанов начинал карьеру в МО «Дачное» Кировского района, и по прихоти судьбы в день смерти он оказался в оздоровительном комплексе в МО «Нарвское», также Кировского района. По данным городских СМИ, Тюльпанов поскользнулся на кафеле в оздоровительном комплексе. Еще утром того же дня Тюльпанов возлагал цветы и давал комментарии журналистам у метро «Технологический институт». Коллеги и близкие вспоминают его как яркого политика и интересного человека. Особенно корреспонденты парламентского пула – времена, когда представители власти выходили и общались с прессой напрямую, называют «золотыми».

Тем временем Дмитрий Медведев впервые прокомментировал расследование Алексея Навального о «яхтах и виноградниках», назвав его «какими-то бумажками», а еще утвердил прожиточный минимум на 198 рублей меньше, чем он был раньше. Теперь он составляет 9 691 рубль. В правительстве полагают, что это правильный шаг в сторону сближения МРОТ и прожиточного минимума. Как говорится, держитесь там.

Во Франции прошли первые дебаты кандидатов в президенты, и самым убедительным оказался Жан-Люк Меланшон. За него проголосовали 25% опрошенных. Изюминка в том, что Меланшон – ярый сторонник выхода Франции из ЕС, он считает недопустимым подчинение Парижа Брюсселю.

Как сообщают «Известия», Заксобрание Ленобласти разработало законопроект, запрещающий детям до 14 лет заводить аккаунты в соцсетях, а всем остальным предлагают заходить в них только по паспорту. Ну, сами понимаете, борьба с терроризмом и все такое. В случае принятия законопроекта все странички, принадлежащие подросткам, соцсети будут вынуждены просто удалить.

В Петербурге солнечно. Хорошего вам дня, друзья, и берегите себя!

 

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Теракт в метро: как петербуржцам справиться с паникой

    После теракта в петербургской подземке 3 апреля многим сложно преодолеть страх и спуститься в метро. «Санкт-Петербург.ру» узнал, что в таких случаях советуют делать психологи.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.04.17
    Как записаться к хорошему гинекологу и получить скидку?
    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm