После теракта в метро

Главное событие минувших суток произошло, увы, в Петербурге. Накануне днем в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли, по последним данным, 14 человек, несколько десятков остаются в больницах города. Полные списки пострадавших опубликованы на сайте МЧС по Петербургу. В городе объявлен трехдневный траур, а поздно вечером цветы к метро «Технологический институт» возложил Владимир Путин.

Но главное, что поразило не только город, но и всю страну – это волна взаимопомощи и взаимовыручки петербуржцев. Многих из нас накануне подвозили домой добровольцы, вызвавшиеся быть бесплатным такси для тех, у кого нет личного транспорта. Общественный транспорт и некоторые службы такси возили людей бесплатно. Подробностями о теракте и так пестрят все новостные ленты, поэтому не будем распространяться. Друзья, надеемся у вас все хорошо. Будьте внимательны и берегите себя.

Тем временем арестован и этапирован в Москву глава Удмуртии Александр Соловьев. По версии следствия, с 2014 по 2016 год он получал взятки на сумму около 140 млн рублей от местных организаций, занимающихся строительством мостов через реки Кама и Буй около удмуртского города Камбарка. В ближайшее время Соловьеву предъявят обвинение, а суд изберет меру пресечения. В соцсетях намекают на совпадение – как раз накануне ареста главы республики «блогер номер один» Илья Варламов опубликовал репортаж о том, как ужасно жить в Ижевске – столице Удмуртии.

Минувшей ночью в Астрахани убили двоих полицейских. Патруль ДПС прибыл на место ДТП, пока оформляли документы, обоих сотрудников расстреляли. Затем подозреваемые забрали у мужчин табельное оружие и скрылись. В розыск объявлены восемь человек.

Владимир Путин ободрил запрет на перевод денег иностранными платежными системами. Это симметричный ответ на запрет российским операторам работать на территории Украины. В итоге все денежные переводы между государствами будут производиться с большой комиссией через кредитные организации, что неудобно и никому не нужно.

Тем временем появились новости о митингах 26 марта. Минобрнауки попросило не наказывать школьников и студентов, участвовавших в них. Однако, оттепель!

В поселке Мясной Рязанской области появится центр Андрея Тарковского. Режиссер жил там – его семья приобрела дом в 1970 году. 4 апреля 2017 года Андрею Тарковскому могло бы исполниться 85 лет.

Друзья, мы искренне надеемся, что у вас все хорошо. Берегите себя и близких, не поддавайтесь панике.