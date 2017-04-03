  • 3 Апрель 2017
USD 04.04.2017 56.1396 +0.1790
USD ММВБ 16:17 56.36300  
EUR 04.04.2017 59.8953 +0.0846
EUR ММВБ 16:17 60.0530  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

"Облава" на геев, скандал в Мадриде и Исаакий

Автор:

Евгений Евтушенко
© Фото: afisha.nyc

Темы дня

А еще в субботу скончался поэт-"шестидесятник" Евгений Евтушенко.

По теме

Понедельник, и главная новость выходных – в субботу в США скончался советский и российский поэт Евгений Евтушенко. Знаменитый голос «оттепели», «шестидесятник», который мог собирать стадионы. В рунете публикуют стихи Евтушенко, люди культуры делятся воспоминаниями о встречах с классиком. Поэту было 84 года, похоронить себя он завещал в подмосковном Переделкине.

В России же 2 апреля прошла очередная волна протестных акций – правда, на этот раз не масштабных и не организованных в единое целое. В ряде регионов акции даже согласовали. Протестовали НОДовцы, дальнобойщики, обманутые дольщики, ЛГБТ-активисты, борцы с коррупцией. Где-то на место якобы запланированных акций и вовсе пришли только силовики. Кроме того, набирает обороты стачка дальнобойщиков в связи с их недовольством системой «Платон».

Еще одна неоднозначная новость: 1 апреля «Новая газета» и Галина Мурсалиева (та самая, которая первой выпустила спорное расследование о «группах смерти» подростков в соцсетях) сообщили об облавах на гомосексуалистов в Чечне. Якобы есть много задержанных и несколько человек убиты, что журналисту подтвердили десятки источников. Власти, конечно, все отрицают. А к сообщениям Мурсалиевой (тем более 1 апреля) читатели теперь относятся осторожно.

Уже апрель, и народные массы по традиции ждут «прямой линии» с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет не в апреле, а в июне. И будет приурочена или к Дню защиты детей (1 июня), или к Дню России (12 июня). Возможно, она и станет стартом предвыборной кампании Владимира Путина, отмечают специалисты. Хотя, может быть, «линию» отодвинули на лето, чтобы митинговавшие школьники, будучи на каникулах, смогли задать свои вопросы лично президенту, да?

Скандал в Мадриде – в баскский ресторан не пустили русскоязычную компанию. Вернее, менеджеры отказались организовать вечеринку для русских дам. В чем соль, не сообщается, но начался скандал после сообщения на странице «Доброе утро, Мадрид!» о том, что менеджер заведения якобы сказал, что «люди происхождением из России не приветствуются». Потом ресторан, конечно, дал комментарии российским СМИ, пояснив, что женщины просто хотели «не подходящий формат» вечеринки. Караоке с Аллегровой, не иначе.

Петербург. Опять подозрительно тревожная ситуация с Исаакиевским собором. Вокруг ходит много слухов – с одной стороны, о том, что город и церковь якобы договорились о передаче Исаакия «за спиной» музея, с другой – полномочный представитель президента заявил, что нехорошо передавать Исаакий, не учитывая мнение горожан. Московская патриархия тем временем составила заявку на передачу собора РПЦ (отсутствие которой до сих пор было формальным поводом заявить о незаконности каких-либо процедур). Кроме того, некие «осведомленные источники» говорят, что РПЦ якобы согласилась «принять» Спас-на-Крови «вместо» Исаакиевского собора, против передачи которого так яростно выступают горожане. В общем, уже даже попкорн не идет, так все запутано. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    03.04.17
    Аварийное вскрытие и замена замков
    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm