"Облава" на геев, скандал в Мадриде и Исаакий

Понедельник, и главная новость выходных – в субботу в США скончался советский и российский поэт Евгений Евтушенко. Знаменитый голос «оттепели», «шестидесятник», который мог собирать стадионы. В рунете публикуют стихи Евтушенко, люди культуры делятся воспоминаниями о встречах с классиком. Поэту было 84 года, похоронить себя он завещал в подмосковном Переделкине.

В России же 2 апреля прошла очередная волна протестных акций – правда, на этот раз не масштабных и не организованных в единое целое. В ряде регионов акции даже согласовали. Протестовали НОДовцы, дальнобойщики, обманутые дольщики, ЛГБТ-активисты, борцы с коррупцией. Где-то на место якобы запланированных акций и вовсе пришли только силовики. Кроме того, набирает обороты стачка дальнобойщиков в связи с их недовольством системой «Платон».

Еще одна неоднозначная новость: 1 апреля «Новая газета» и Галина Мурсалиева (та самая, которая первой выпустила спорное расследование о «группах смерти» подростков в соцсетях) сообщили об облавах на гомосексуалистов в Чечне. Якобы есть много задержанных и несколько человек убиты, что журналисту подтвердили десятки источников. Власти, конечно, все отрицают. А к сообщениям Мурсалиевой (тем более 1 апреля) читатели теперь относятся осторожно.

Уже апрель, и народные массы по традиции ждут «прямой линии» с Владимиром Путиным. В этом году она пройдет не в апреле, а в июне. И будет приурочена или к Дню защиты детей (1 июня), или к Дню России (12 июня). Возможно, она и станет стартом предвыборной кампании Владимира Путина, отмечают специалисты. Хотя, может быть, «линию» отодвинули на лето, чтобы митинговавшие школьники, будучи на каникулах, смогли задать свои вопросы лично президенту, да?

Скандал в Мадриде – в баскский ресторан не пустили русскоязычную компанию. Вернее, менеджеры отказались организовать вечеринку для русских дам. В чем соль, не сообщается, но начался скандал после сообщения на странице «Доброе утро, Мадрид!» о том, что менеджер заведения якобы сказал, что «люди происхождением из России не приветствуются». Потом ресторан, конечно, дал комментарии российским СМИ, пояснив, что женщины просто хотели «не подходящий формат» вечеринки. Караоке с Аллегровой, не иначе.

Петербург. Опять подозрительно тревожная ситуация с Исаакиевским собором. Вокруг ходит много слухов – с одной стороны, о том, что город и церковь якобы договорились о передаче Исаакия «за спиной» музея, с другой – полномочный представитель президента заявил, что нехорошо передавать Исаакий, не учитывая мнение горожан. Московская патриархия тем временем составила заявку на передачу собора РПЦ (отсутствие которой до сих пор было формальным поводом заявить о незаконности каких-либо процедур). Кроме того, некие «осведомленные источники» говорят, что РПЦ якобы согласилась «принять» Спас-на-Крови «вместо» Исаакиевского собора, против передачи которого так яростно выступают горожане. В общем, уже даже попкорн не идет, так все запутано. Хорошего вам дня, друзья!