"Убогенький" губернатор и "прощальная вечеринка" Олланда

Пятница, и начнем с Венесуэлы. Там бизнесмены стали расплачиваться между собой коллекционными карточками с лягушонком Пепе. Да-да, тем самым, который так часто мелькает в интернет-мемах. На самом деле все, кто еще ведет дела в стране, перешли на биткоины, карточки с Пепе, в зависимости от их редкости – только физическое выражение криптовалюты. Идея впервые появилась в конце 2016 года, после того как стремительно дешевеющими венесуэльскими деньгами стали расплачиваться на вес. По приблизительным прогнозам, в 2017 году инфляция в Венесуэле будет порядка 1 600%. А курс доллара тем временем обновил исторический минимум по отношению к рублю с лета 2015-го. Хорошо бы еще евро по 40 вернуть.

Тем временем в Самаре в рамках борьбы с выходом молодежи на митинги власти экстренно провели форум «Экстремизму – нет!». У старшеклассников и студентов на три часа отменили занятия, чтобы рассказать о том, как нехорошо ходить на антикоррупционные митинги. Выступление губернатора прервал незрячий студент юрфака, который спел под гитару частушку «Коленька, Коленька, какой же ты убогенький» (а губернатора как раз зовут Николай), после чего сообщил, что его не устраивает качество дорог в городе. Кстати, прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента страны Пак Кын Хе. За коррупцию.

Про наших внешних врагов. На днях немецкое кадровое агентство Optronic HR сообщило о поиске русскоговорящих статистов для работы в ходе военных учений. Как выяснилось, «учиться» будет группировка американских войск, расположенная в Германии, а русскоговорящие (а также чехи и поляки) нужны им, так сказать, для натуральности массовки. В пояснении сказано, что статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США» и достижения «близких к реальности условий боевых действий в регионах, охваченных кризисом». Между прочим, вознаграждение для каждого статиста – от 88 до 120 евро в день, всего учения идут порядка двух недель. Неплохо так.

Тем временем на Лубянке. Нет, дверь ФСБ никто больше не поджигал, но в этом имторическом районе Москвы идут масштабные раскопки, и археологи нашли «слух» у бывшей китайгородской стены. Это небольшая тайная комната, которая позволяла защитникам Москвы в XVI веке слышать, что происходит по другую сторону крепостной стены. Смекалочка!

Забавное. Хакеры взломали аккаунт Франсуа Олланда в Facebook и от его имени разместили приглашение на «прощальную вечеринку». 7 мая, Елисейский дворец. Мы вас предупредили.

Петербург. Группа активистов, безрезультатно пытавшаяся судиться о передаче Исаакия РПЦ в районных судах, будет подавать иск в Конституционный суд. В Музее Фаберже открылась выставка Сальвадора Дали (рекомендуем брать электронные билеты, очередь!) В городе солнечно. Хороших вам выходных, друзья!