  • 31 Март 2017
USD 01.04.2017 55.9606 -0.4173
USD ММВБ 14:17 56.00800  
EUR 01.04.2017 59.8107 -0.7843
EUR ММВБ 14:17 59.8920  
Нефть($) 31.03.2017 52.71 +0.78
Нефть(p) 31.03.2017 2949.68 +21.98

"Убогенький" губернатор и "прощальная вечеринка" Олланда

Автор:

Франсуа Олланд
© Фото: w-n.com.ua

Темы дня

И другие новости не только про коррупцию.

По теме

Пятница, и начнем с Венесуэлы. Там бизнесмены стали расплачиваться между собой коллекционными карточками с лягушонком Пепе. Да-да, тем самым, который так часто мелькает в интернет-мемах. На самом деле все, кто еще ведет дела в стране, перешли на биткоины, карточки с Пепе, в зависимости от их редкости – только физическое выражение криптовалюты. Идея впервые появилась в конце 2016 года, после того как стремительно дешевеющими венесуэльскими деньгами стали расплачиваться на вес. По приблизительным прогнозам, в 2017 году инфляция в Венесуэле будет порядка 1 600%. А курс доллара тем временем обновил исторический минимум по отношению к рублю с лета 2015-го. Хорошо бы еще евро по 40 вернуть.

Тем временем в Самаре в рамках борьбы с выходом молодежи на митинги власти экстренно провели форум «Экстремизму – нет!». У старшеклассников и студентов на три часа отменили занятия, чтобы рассказать о том, как нехорошо ходить на антикоррупционные митинги. Выступление губернатора прервал незрячий студент юрфака, который спел под гитару частушку «Коленька, Коленька, какой же ты убогенький» (а губернатора как раз зовут Николай), после чего сообщил, что его не устраивает качество дорог в городе. Кстати, прокуратура Южной Кореи арестовала экс-президента страны Пак Кын Хе. За коррупцию.

Про наших внешних врагов. На днях немецкое кадровое агентство Optronic HR сообщило о поиске русскоговорящих статистов для работы в ходе военных учений. Как выяснилось, «учиться» будет группировка американских войск, расположенная в Германии, а русскоговорящие (а также чехи и поляки) нужны им, так сказать, для натуральности массовки. В пояснении сказано, что статисты нужны «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США» и достижения «близких к реальности условий боевых действий в регионах, охваченных кризисом». Между прочим, вознаграждение для каждого статиста – от 88 до 120 евро в день, всего учения идут порядка двух недель. Неплохо так.

Тем временем на Лубянке. Нет, дверь ФСБ никто больше не поджигал, но в этом имторическом районе Москвы идут масштабные раскопки, и археологи нашли «слух» у бывшей китайгородской стены. Это небольшая тайная комната, которая позволяла защитникам Москвы в XVI веке слышать, что происходит по другую сторону крепостной стены. Смекалочка!

Забавное. Хакеры взломали аккаунт Франсуа Олланда в Facebook и от его имени разместили приглашение на «прощальную вечеринку». 7 мая, Елисейский дворец. Мы вас предупредили.

Петербург. Группа активистов, безрезультатно пытавшаяся судиться о передаче Исаакия РПЦ в районных судах, будет подавать иск в Конституционный суд. В Музее Фаберже открылась выставка Сальвадора Дали (рекомендуем брать электронные билеты, очередь!) В городе солнечно. Хороших вам выходных, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Весело и с пользой: куда сходить петербургскому школьнику в дни весенних каникул

    Почувствовать себя миньоном, нарисовать редких животных, побывать в стране чудес: «Санкт-Петербург.ру» узнал, как школьнику можно весело и с пользой провести самые короткие каникулы.

    читать далее →

    Где в Петербурге найти весну

    На дворе середина марта, а «температурные качели» продолжают ежедневно кидать Северную столицу то в солнце, то в снегодождь, приправляя все гололедицей. Поэтому «Санкт-Петербург.ру» нашел места, где прямо сейчас можно почувствовать тепло и насладиться зеленью.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет очарования офф-роудом

    Современный автомобиль – результат более чем трехвековой научно-технической эволюции: от первых паровых машин до встроенных интеллектуальных систем. Последним моделям удалось даже «изучить» и превзойти психофизиологию человека. Яркий пример – британские внедорожники Land Rover. О новейших киберсистемах в действии, о прошлом, настоящем и будущем автомобилестроения, а также о перспективах топливного рынка – в репортаже «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    30.03.17
    Как повысить эффективность бесплатного онлайн объявления?
    27.03.17
    Тату салон Ink Cartel в Санкт-Петербурге
    22.03.17
    Новостройки в СПб: выбрать и купить за полчаса!
    20.03.17
    Как ортопедический матрас влияет на комфорт сна?
    17.03.17
    62 года – не возраст: какие фильмы с Брюсом Уиллисом стоит посмотреть
    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm