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Криштиану Роналду, Виталий Кличко и ялтинский туалет

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Криштиану Роналду
© Фото: peopletalk.ru

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В сети обсуждают ролик-презентацию Киева к "Евровидению".

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Четверг, и сначала о главном. Криштиану Роналду открыл в аэропорту имени Криштиану Роналду на острове Мадейра бронзовый бюст – да, вы уже угадали - Криштиану Роналду. Островные власти решили переименовать аэропорт в честь футболиста, потому что считают его самым значимым уроженцем Португалии. Правда, бюст получился сомнительный – мягко говоря, на Криштиану он не слишком похож. В сети шутят, что автор, вероятно, увлекся местными винами, пока работал над бюстом.

Фото: Francisco Leong / AFP / Scanpix / LETA
 

Еще о знаменитых уроженцах. Украина представила ролик-презентацию Киева к «Евровидению». Он появился в аккаунте МИДа в Facebook вечером во вторник. И все бы ничего, но половину экранного времени там занимает мэр Киева Виталий Кличко. И сам клип, хоть и безобидный и солнечный, но вызвал чувство стыда и море насмешек – говорят, так снимали еще в 90-е. Но есть проблема куда серьезнее: Европейский вещательный союз грозит Киеву всем, чем может, предлагая все же допустить Юлию Самойлову к участию. Пока особых подвижек не заметно.

Боб Дилан все же согласился забрать Нобелевскую премию по литературе (и 900 тыс. долларов «призовых»), когда 1-2 апреля будет с концертами в Стокгольме. В перерывах между шоу он обещал навестить шведскую Академию и получить все полагающиеся регалии. Впрочем, он уже не раз обещал, но пока так и не собрался за премией. Боб, ну давай же!

Конгресс США принял закон, позволяющий интернет-провайдерам собирать персональные данные пользователей в интернете и продавать или передавать их другим компаниям. На самом деле это уровняет их с наглым Facebook и всесильным Google, но ни о какой приватности в сети речь, понятное дело, уже не идет.

В центре Ялты установили туалет, совмещенный с пивной. Официально заведение называется «Туалет №1», только с другой стороны там ларек с пивом и закусками. Хорошая завлекающая реклама, если вы вдруг еще не решили, где провести отпуск.

СК по Тамбовской области возбудил уголовное дело по факту смерти 68-летней женщины после того, как ей сутки пришлось ждать скорую. Ранее она перенесла инфаркт, и ее муж, позвонив в неотложку, описал все симптомы для госпитализации в кардиологию. Но скорая приехала только на следующий день, вскоре, в больнице, у женщины случился второй инфаркт, который она не пережила. Следователи разбираются в ситуации.

Петербург. Сотрудники музея «Исаакиевский собор» написали Владимиру Путину письмо с просьбой не передавать собор РПЦ, и вообще приостановить действие закона о передаче сооружений религиозного назначения церкви. Потому что Исаакий как объект, охраняемый ЮНЕСКО, достоин отдельного рассмотрения, и за ним нужен тщательный уход. Посмотрим, будет ли реакция.

В городе снова мороз и солнце (надолго ли?). Удачного вам дня, друзья! Берегите себя.

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