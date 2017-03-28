Молодежь, дальнобойщики и грузины

Вторник мы начнем с молодежи. Именно молодежь (ребята 16-20 лет) стала основой прошедших в воскресенье акций протеста, и для нее все обернулось интересно.

Во-первых, Дмитрий Медведев предложил РЖД организовать льготные поездки для молодых людей на юг в сезон. То есть, чтобы хотя бы в летние каникулы «поколение смартфонов» не бузило. Во-вторых, в Общественной палате предлагают снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет. Ну и в-третьих, всю страну облетела новость о том, как в Перми мать отказалась от 17-летней дочери из-за того, что та сходила на антикоррупционный митинг. Правда, как только девушка написала об этом в Twitter и семье начали названивать журналисты, мать испугалась и отозвала заявление. Интересно, сколько еще конфликтов отцов и детей разгорелось по стране?

К слову, про протесты. Накануне началась всероссийская стачка дальнобойщиков – водители большегрузов разбивают лагеря на трассах, намерены бойкотировать перевозки, чтобы доказать, насколько неподъемна для них оплата проезда через систему «Платон» (а там опять растут тарифы). Лидера петербургского движения, например, вчера даже арестовали (якобы за езду без прав). У нас дальнобойщики стоят на Московском шоссе. Для серьезного протеста все же не хватает массовости – ведь в общем объеме перевозок забастовка пары десятков водителей незаметна, а крупные перевозчики предпочитают выплачивать сборы, лишь бы не срывать график.

Совет директоров компании «Русские машины», которая владеет ГАЗ, объявил о возможной реанимации «Волги». Легендарный автомобиль, который у старшего поколения ассоциируется с надежностью еще с середины 50-х годов, перестали производить в 2008 году. Когда появятся новые «Волги», неизвестно, но в рамках импортзамещения и в связи с усложнившимися правилами выдачи кредитов свято место пусто не будет.

Минутка зависти. С 28 марта граждане Грузии могут посещать Евросоюз без виз – просто по биометрическим загранпаспортам. Режим тот же, что и у всех гостей Шенгенской зоны – не более 90 дней за полгода, можно подряд, можно с перерывами. ЕС также давно обещает Украине аналогичную опцию. А у нас по-прежнему визовые центры, сбор документов и прочее.

Ну и немного о хорошем. Компания GfK провела исследование, почти подтвердив статус России как «самой читающей» страны в мире. Согласно данным опроса, по проценту ежедневно читающих людей мы на втором месте после Китая, чуть впереди Испании. Что характерно, доля активно читающих людей резко выросла в период кризиса. Причем катастрофичное падение продаж бумажных книг тоже замедлилось.

Петербург. Накануне у нас был эпичный ветер и снегопад, из-за чего коммунальщикам пришлось поднапрячься, а те, кто успел «переобуть» авто в летнюю резину, наверняка об том пожалели. Так или иначе, утро сегодня было солнечное, и мы все еще ждем весну. Хорошего вам дня, друзья!