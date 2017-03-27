"Взятие Зимнего", Джокер и три дня в пустыне

Понедельник. Главная история выходных – про воскресные митинги по всей стране. Формально поводом несанкционированных антикоррупционных выступлений стало расследование команды Алексея Навального про Дмитрия Медведева. В Петербурге на Марсовом поле активисты против коррупции соседствовали с акцией НОДа.

Представители местного штаба Навального раздавали приходящим на площадь плакаты и предлагали намазаться зеленой краской (в знак солидарности с Навальным, которого облили зеленкой в Барнауле). По факту же акция в Северной столице стала, вероятно, самой массовой из порядка ста городов России и зарубежья – протестовали около десяти тыс. человек. Большая часть – молодежь, школьники и студенты. Значительная часть протестующих вышла отнюдь не за Навального, а потому что накипело.

Кроме того, протест отметился маршем на Дворцовую площадь (эпичные фото «взятия» Зимнего дворца гуляют по сети). Затем граждане отправились к Исаакию и на площадь Восстания, где и начались массовые задержания. Всего в Петербурге задержано 130 человек. В Москве, для сравнения, задержанных - несколько сотен. Политологи вовсю сооружают прогнозы.

Задержания на антикоррупционных митингах уже осудил Госдеп США и потребовал (?!) освободить пленников режима. Тем временем в Америке, в штате Виргиния, арестовали гражданина США, который ходил по улицам в образе Джокера из фильма «Темный рыцарь». У мужчины был соответствующий грим, а еще плащ и меч. Носить меч в Виргинии можно совершенно спокойно и открыто, а вот макияж Джокера – нет. Закон, запрещающий носить в штате маски, капюшоны и прочий грим, приняли 70 лет назад, чтобы нейтрализовать Ку-клукс-клан. Исключение – празднование Хеллоуина. Парню теперь грозит до пяти лет тюрьмы. А задержанных в Петербурге отпустили еще вчера вечером, между прочим.

Еще одна феерическая история из США. Студентка из Техаса Эмбер Катанна Ван Хек провела 120 часов в пустыне из-за ошибки карт Google. Девушка ехала от южной оконечности Гранд-Каньона к водопадам Хавасу. Навигатор завел ее в непроходимую пустыню, где не было дорог, кроме небольшой грунтовки. У Эмбер кончился бензин, она остановилась и принялась выкладывать на земле камнями гигантские буквы «SOS» и «HELP». Затем прошла пару десятков миль по пустыне, чтобы найти место, где ловит сеть, и на 49 секунд связалась со спасателями. Затем ее каменные буквы заметили с вертолета, эвакуировали и отправили в госпиталь. Врачи вылечили солнечные ожоги девушки и обезвоживание, но ей до сих пор очень страшно спать при солнечном свете.

Петербург. Накануне принц Майкл Кентский посетил здание бывшей Англиканской церкви, которое сейчас передают «Мюзик-Холлу». Принц осмотрел убранство концертного зала, затем там прошло богослужение и дан концерт в четь гостя королевской крови. В городе стремительно теплеет, весна. Хорошего вам дня, друзья!