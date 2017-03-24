Убийство депутата, "Свидетели Иеговы" и поздний призыв

Пятница, и главная новость суток – убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Это тот самый депутат, который бежал на Украину с женой, оперной певицей и депутатом Марией Максаковой и ребенком и начал давать украинским спецслужбам показания по делу Виктора Януковича.

Вороненкова убили на выходе из гостиницы «Премьер Палас», когда он шел на встречу с еще одним бывшим депутатом, Ильей Пономаревым. Вороненкова буквально расстреляли, при этом охранник экс-депутата ранил нападавшего. Убийцу задержали через пару часов.

Украинское издание «Обозреватель» сообщает, что это был некий Павел Паршов из Днепропетровска (Днепра) 1988 года рождения, и с 2011 года он находился в розыске. Украинские спецслужбы уже навесили на инцидент ярлык «заказное убийство». В сети мелькают ремарки в духе «ну хоть не полоний».

Марию Максакову всячески травят в сети, засыпая ее репликами «так ему и надо». Даже теща Вороненкова – мать оперной певицы – сказала СМИ, что не жалеет о его смерти. Позднее Максакова упала в обморок на месте гибели мужа. Кремль не комментирует ситуацию – Дмитрий Песков лишь сообщил, что президенту доложили об убийстве. Кстати, вчера Владимир Путин смотрел в Малом театре спектакль «Последняя жертва», о чем наши СМИ как бы невзначай сообщили.

Тем временем в России. Наш Минюст приостановил деятельность «Свидетелей Иеговы», подозревая организацию в экстремизме. 5 апреля вопрос рассмотрят в Верховном суде, а пока им остается только раздавать комментарии о том, как пострадают тысячи верующих из-за запрета организации.

Про «Евровидение». Европейский вещательный союз предложил «Первому каналу» транслировать выступление Юлии Самойловой на «Евровидении» через телемост (так как ранее СБУ запретила исполнительнице въезд в страну). От этого отказался уже «Первый», заметив, что выступление по видеосвязи противоречит самой сути конкурса.

В комитете Госдумы по обороне всерьез обсуждают повышение призывного возраста до 30 лет. Считают, что, если у молодого человека будет перспектива призыва не до 27, а до 30 лет, то будет меньше желания уклониться от службы (странная логика, но на фоне демографической ямы оставим ее).

Петербург. Сегодня вечером у нас в городе пройдет «Час Земли» - это то самое мероприятие, когда в рамках борьбы за разумное потребление ресурсов отключают подсветку исторического центра. Начнется все в 20:00 со стрелки Васильевского острова. На самом деле скачки напряжения вроде включения-отключения и снова включения еще более затратны в плане ресурсов, но традиция уже устоялась. Хороших вам выходных, друзья!