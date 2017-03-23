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Стрельба в Лондоне и шапочка Папы Римского

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У здания британского парламента
© Фото: kareliyanews.ru

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И интервью Мединского про Исаакий.

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Четверг, и главные события последних суток – стрельба у лондонского парламента. Британские СМИ разнятся в оценках произошедшего, но предварительно известно, что террорист ехал по Вестминстерскому мосту в сторону здания парламента, успел задавить несколько человек, напасть с ножом на полицейского, после чего был застрелен. Страж порядка скончался от полученных ран. Британские власти назвали случившееся терактом, нападавший – мужчина среднего возраста и азиатской внешности.

Журналист Daily Mail, как раз работавший в помещении палаты общин, сообщил, что преступник якобы пытался прорваться в здание парламента. Премьер-министра Терезу Мэй оперативно эвакуировали в безопасное место. Погибли четыре человека, пострадали – порядка сорока. Британские власти считают, что атакующий связан с международным терроризмом. Резонанс вызывает, в первую очередь, наглость нападавших в выборе места – самый центр британского мира. Королеве Елизавете II пришлось отменить визит в Скотланд-Ярд из-за теракта.

Про «Евровидение». Вы, наверное, уже в курсе тотальной российско-украинской свары на фоне конкурса. Накануне СБУ все-таки издала указ о запрете въезда на территорию Украины для Юлии Самойловой на три года из-за ее выступления в Крыму в 2015 году. Российская команда и «Первый канал» уже заявили, что Самойлова все равно поедет на «Евровидение» - в 2018 году. С другой стороны, Совет Федерации угрожал вообще бойкотировать конкурс после такой выходки Киева, чего в итоге ждать – непонятно. Наши телеканалы уже отказались от трансляции конкурса. Поп-звезды призывают участников из других стран посвятить свои песни Самойловой. Хотя, может, нам все-таки воспользоваться предложением Робби Уильямса и попросить его выступить от РФ?

Тем временем в США, в штате Флорида, задержали 75-летнего дезертира времен войны во Вьетнаме. Линди Бенсон Лембург всю жизнь после того, как в 1972 году бежал из войск, подготовленных для отправки в горячую точку, скрывался под именем Уильяма Майкла Робертсона. Об этом случайно узнала его жена (она тоже была не в курсе долгие годы) и донесла на него. Теперь пожилого пацифиста ждет трибунал. Интересно, будут ли по этому поводу демонстрации хиппи и прочие мероприятия из начала 70-х?

Маленькая девочка Ширли на встрече с Папой Римским в Ватикане сорвала с его головы пилеолус (маленькую белую шапочку). Понтифик добродушно рассмеялся, а крестный отец девочки, который принес ее на встречу с Папой, очень смутился и ушел. Видео стало вирусным в сети и продолжает собирать «лайки».

Владимир Мединский дал увесистое интервью, в котором, в том числе, говорится о передаче Исаакиевского собора РПЦ. В частности, он настаивает на создании договора, жестко регламентирующего обязанности церкви по сохранению музейных ценностей, и в случае ограничения допуска туристов в собор город может «попросить» Исаакий назад. Примечательно, что в 2015 году позиция министра была однозначно «за» музей.

Хорошего вам дня, друзья!

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