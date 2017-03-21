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Робби Уильямс, Павел Дуров и сакура

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Робби Уильямс
© Фото: wallpaper-gallery.net

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Дуров нарядился террористом, а сакура зацвела в Японии.

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Вторник мы с вами начнем с «Евровидения». Конкурс статусной самодеятельности все ближе, страсти накаляются: например, накануне наши СМИ дружно сообщили, что СБУ Украины готовит документ для запрета въезда российской участницы Юлии Самойловой в страну для выступления. И тут началось.

«Первый канал» пригласил на «Пусть говорят» Робби Уильямса. Тот (недавно выпустивший новый альбом и клип, посвященный жизни «русских лондонцев») под видом неоднозначного британского юмора заявил, что готов представить Россию на киевском конкурсе: «Я бы хотел представлять Россию на «Евровидении» — я так просто это сейчас заявляю, а мой менеджер уже схватился за голову. Но я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить!» Неизвестно, как на самом деле отреагировал менеджер исполнителя, но Робби заодно признался, что ему настолько понравилось прошлогоднее выступление Сергея Лазарева, что он решил почерпнуть из него пару идей для своего нового шоу.

Еще больше патриотизма. Продолжение истории про немецкую семью Мартенсов – ту самую пару, которая с десятью детьми сначала сбежала из Германии в Новосибирскую область, потом внезапно уехала обратно в ФРГ, а теперь намерена снова сбежать в Россию, на этот раз в Ставропольский край, где некий правозащитник готов найти для них жилье в краевом центре. Изначально ситуация накалилась из-за нежелания детей Мартенсов ходить на уроки сексуального просвещения в немецкой школе.

Весь рунет обсуждает «террориста» Павла Дурова. Основатель «ВКонтакте» и «Telegram» минувшей ночью сменил аватарку – теперь на фото он загримирован под террориста, с пышной черной бородой и оружием. Кажется, Дуров переюморил даже Робби Уильямса – ведь «Telegram» постоянно обвиняют в «пособничестве» террористам из-за шифровки сообщений.

И к главным новостям. Роспотребнадзор начал борьбу с комарами на Черноморском побережье. Вы спрашиваете, почему не в болотистой Ленобласти, на Байкале или не менее насыщенном комарами Поволжье? Глава ведомства Анна Попова сообщила, что именно комары Черноморского региона могут стать виновниками распространения вируса Зика в России. Надеемся, что до остальных регионов Роспотребнадзор тоже доберется.

В синтоистском храме Ясукуни в Токио зацвела сакура, на пять дней раньше обычного открыв сезон. Это очень красиво, в сети уже полно фотографий, не поленитесь посмотреть.

Петербург. Арбитражный суд аннулировал лицензию Европейского университета. Не то чтобы это было неожиданно, конфликт между системой и негосударственным вузом постоянно находится в тлеющем состоянии, но аннулирование лицензии – это не приостановка действия, дело серьезное. Пока ЕУ работает в обычном режиме – решение суда еще не вступило в законную силу, его будут обжаловать.

В городе солнечная весна, а посему отличного вам настроения и удачного дня, друзья!

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