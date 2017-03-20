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Чак Берри, рукопожатие и убийство в СИЗО

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Чак Берри
© Фото: business.ua

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А в Петербурге - огромный митинг на Марсовом поле.

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Понедельник полон невеселых новостей выходных. Во-первых, в субботу в США на 91-м году жизни скончался Чак Берри – живая легенда, человек, который считается создателем рок-н-ролла. Без него современная музыка точно была бы не такой, какой мы ее знаем. Музыкант ушел из жизни, не дождавшись всего пару недель до официального релиза своего нового альбома «CHUCK» - он вскоре появится на прилавках и станет первым сольным диском Чака с 1979 года. Осенью, объявив о завершении записи, Берри посвятил альбом своей жене.

Что там про Трампа. В выходные разгорелся очередной скандал: президент США якобы отказался пожимать руку Ангеле Меркель под прицелами фото- и телекамер в ходе ее официального визита в Вашингтон. Пул прессы настойчиво требовал от сидящих рядом президента и канцлера рукопожатия, Меркель, чуть наклонившись, сказала: «Они хотят, чтобы мы пожали руки». Но Трамп демонстративно смотрел в сторону, и канцлеру осталось только пожимать плечами. Впрочем, в своем Twitter американский лидер назвал встречу с Меркель отличной, а в Facebook опубликовал фото с пресс-подхода, где они все же жмут друг другу руки. В Белом доме предположили, что в ходе злосчастного инцидента Трамп просто не слышал реплики Меркель.

Тем временем в России. В субботу, около четырех часов утра, в московском СИЗО-5 «Водник» в туалете камеры нашли мертвым топ-менеджера «Роскосмоса» Владимира Евдокимова. В начале декабря его арестовали по обвинению в махинациях с подменой дорогого оборудования дешевым. Затем какое-то время, как и всякого «статусного» арестанта, держали в спецблоке СИЗО, оборудованном видеонаблюдением. Но примерно месяц назад Евдокимова вдруг перевели в общую камеру (без видеонаблюдения), где возрастной исполнительный директор жил с молодыми людьми, обвиняемыми в мелком мошенничестве и торговле наркотиками. Рано утром в субботу Евдокимов долго не выходил из туалета, сокамерники стали звать его и дергать запертую изнутри дверь. Из-под нее показалась кровь, после чего на место прибыли спецслужбы. Сначала звучали версии о самоубийстве, СК же говорит об убийстве и проверяет сокамерников. Судя по комментариям правозащитников, дело очень темное.

Но давайте перейдем к новостям полегче. Немецкий изобретатель Йорг Шправе придумал оружие из карандашей IKEA, которые бесплатно дают в гипермаркете, чтобы вы могли записать список покупок. Безобидные карандашики стали грозными «снарядами», способными проткнуть кожу. Теперь мы знаем, что Ангела Меркель повезет на следующую встречу с Трампом!

В Петербурге в выходные прошла, пожалуй, самая большая акция протеста против передачи Исаакия РПЦ за все время подобных манифестаций. На Марсовом поле, по разным данным, было от восьми до десяти тыс. человек, все они выступили в защиту города – Исаакия, Европейского университета, РНБ (от слияния с РГБ). Кажется, семнадцатый год непроизвольно оживил нашу общественность. Хорошего вам дня, друзья!

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