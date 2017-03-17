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Гэндальф, алмазы и штраф за пирожные

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Иэн МакКеллен в роли Мага Гэндальфа
© Фото: Мормон.рф

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А Петербург опять волнуется из-за Исаакия.

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Пятница, и чтобы вам сразу полегчало в конце рабочей недели – новости из Венесуэлы. Там полиция оштрафовала четверых пекарей за чрезмерное производство тортов и пирожных. В стране настолько напряженная ситуация, что фургоны с продовольствием сопровождает вооруженная охрана, армия охраняет аптеки и магазины от «набегов» граждан, а 90% муки должно расходоваться только на хлеб. По данным властей, на 80% предприятий не осталось запасов муки, в то время как пекари, очевидно, спрятали заначки и теперь завышают цены. К слову, инфляция в стране в 2016 году составила 720%, в магазинах для простоты расчета купюры принимают на вес. Так что наши санкции – еще не самое страшное.

Королева Великобритании Елизавета II подписала билль о Brexit. Теперь все – обратного пути у страны нет. Забавно, что Англия входила в Евросоюз тоже при Елизавете, поэтому с ее точки зрения ничего глобального наверняка не происходит.

Новозеландское племя маори 160 лет судилось с властями, чтобы те признали реку Уонгануи, которую они считают своим предком, юридическим лицом. И 15 марта суд таки встал на сторону «потомков» реки! Теперь маори могут от ее имени формировать официальные обращения по различным поводам и участвовать в судебных спорах.

Еще немного пятничных новостей. «Почта России» назвала доктора биологических наук Михаила Гельфанда Гэндальфом. Он это обнаружил в ходе отслеживания посылки и опубликовал скрин трекинга на Facebook, предположив, что работники почты своеобразно услышали его фамилию. К чести «Почты», под публикацией довольно оперативно появился комментарий сотрудника, заверившего, что, если с адресом на посылке все в порядке, она доедет по назначению (а не в Средиземье).

Новости из США. Там 14-летний Калел Лэнгфорд нашел в арканзасском парке «Алмазный кратер» алмаз в 7,44 карата. Это не то чтобы случайность: парк – единственное в мире месторождение алмазов, открытое для посетителей, но и алмазы там находят не слишком часто. Поздравляем парня!

Наш Минюст требует признать «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией. Об этом сообщают сами «свидетели» на своем официальном сайте. По их информации, такое обращение подано в Верховный суд, но никаких документов никто пока что не видел. В случае решения не в пользу организации власти могут начать преследования примерно 175 тыс. последователей учения в России.

Петербург. Накануне Смольнинский районный суд окончательно прекратил производство по иску против передачи Исаакиевского собора РПЦ, а уже завтра днем негодующие горожане собираются устроить масштабный протест на Марсовом поле. По-прежнему держим кулаки за Исаакий. Синоптики обещают ветер и дождь. Хороших вам выходных, друзья!

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