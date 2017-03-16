  • 16 Март 2017
USD 16.03.2017 59.1128 +0.1588
USD ММВБ 12:17 58.42800  
EUR 16.03.2017 62.8428 +0.0981
EUR ММВБ 12:17 62.6350  
Нефть($) 16.03.2017 52.21 +0.46
Нефть(p) 16.03.2017 3086.28 +35.41

Красавица и Чудовище, енот и беженцы

Автор:


© Фото: domashniy-comfort.ru

Темы дня

Московский зоопарк обвиняет рекламную компанию в оскорблении чувств енота.

По теме

Четверг, и продолжаются страсти вокруг турецких министров. На этот раз глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил ЕС приостановкой соглашения по реадмиссии беженцев. Год назад Турция и Евросоюз заключили соглашение, по которому все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой стороны, депортировались обратно в Турцию, а ЕС принимал только беженцев с территории Турции, проверенных турецкой миграционной службой. Специалисты сходятся во мнении, что внезапной агрессии в отношении турецких министров со стороны подчеркнуто толерантных Нидерландов не ожидал никто.

К слову, про Грецию. Оттуда кто-то отправил министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле посылку со взрывчаткой. На подозрительную коробку обратили внимание в экспедиционной службе министерства, после чего на окраине Берлина ее проверяли специалисты. Оказалось, внутри смесь для пиротехники, которая при открытии «посылки» серьезно травмировала бы всех вокруг. То ли дело, если бы посылку отправили службой вроде «Почты России»!

Новости про енотов. Московский контактный зоопарк «Зверушки – не игрушки!» подал в суд на компанию Art-Msk из-за съемок енота в эротическом ролике. В сентябре рекламщики арендовали животное у зоопарка, сказав, что снимают ролик про полотенца и одеяла. Потом выяснилось, что на съемках енота вовсю тискала голая девушка, из-за чего у него был стресс. Представители зоопарка требовали удалить материалы, и в итоге обратились в суд. Они требуют возмещения морального вреда животному и называют такие съемки нарушением прав енота.

Давно не было новостей про Украину, а там ситуация обостряется: из-за «национализации» с 1 марта донбасских предприятий и введения там внешнего управления самопровозглашенными республиками Киев решил полностью прекратить транспортное сообщение между ДНР и ЛНР с подконтрольной столице территорией. Личный транспорт и гуманитарные грузы пропускать будут, но для всего остального дороги и железнодорожные пути блокированы.

В Малайзии отменили премьеру «Красавицы и Чудовища». Госкомиссия по цензуре (там такая есть) выдала фильму прокатное удостоверение с рейтингом «13+», вырезав так называемую гей-сцену, где проявляются чувства Лефу к красавцу Гастону. Компания Walt Disney отказалась пойти на такой шаг, предпочитая, видимо, потерять кассу, но не отказываться от нашумевшего шага навстречу толерантности. У нас, к слову, на предмет гей-пропаганды фильм проверяли в Минкульте, ничего такого не нашли, и выдали удостоверение с рейтингом «16+» (то есть в кино пустят примерно тех же, кто в детстве смотрел на кассетах оригинальный мультик 1991 года без всяких геев).

В Петербурге группа активистов подала очередной иск в Смольнинский районный суд против передачи Исаакия РПЦ. В новом исковом заявлении отметились и защитники прав ЛГБТ, и протестующие против «Платона», и многие другие. А еще у нас тепло и солнечно! Хорошего вам дня, друзья.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    День святого Патрика: история, празднование РПЦ и афиша в Петербурге

    Кто такой святой Патрик, что он сделал для Ирландии, как раньше праздновали St. Patrick's Day, чем торжество славится сейчас и где отпраздновать День Ирландии в Северной столице.

    читать далее →

    Лучшие спектакли о любви в Петербурге

    Для тех, кто еще не определился с подарком на 8 марта для своей любимой, «Санкт-Петербург.ру» подобрал пять лучших романтических спектаклей, которые идут в Северной столице этой весной.

    читать далее →

    Великий пост: специальное меню в ресторанах Петербурга

    Морковные котлеты с луковым мармеладом и кленовым соусом, запеченная груша с бананово-мятным воздушным муссом, малиновый суп и многое другое - в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Дело в шляпе: как изготавливают женские шляпки

    Кто изобрел цилиндр, почему в Средневековье были распространены соломенные шляпы и как родилась пословица «Безумен, как шляпник». Все об истории возникновения, моде на шляпки и о современном процессе изготовления головных уборов в Северной столице - в материале «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять стрит-арт объектов Петербурга, о которых вы могли не знать

    Банка сгущенки, дракон из советского прошлого и другие стрит-арт объекты Северной столицы, которые незаслуженно остались незамеченными жителями и гостями города.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.03.17
    Обучение в Чехии – современные тенденции
    07.03.17
    Боль в позвоночнике: чем она опасна?
    03.03.17
    В чем плюсы добровольного медицинского страхования?
    28.02.17
    Недвижимость Санкт-Петербурга: экспресс-обзор
    28.02.17
    «Форд» локализует автопроизводство на территории России
    28.02.17
    Позвольте компании «Форсаж» позаботиться о металлоломе
    27.02.17
    Снимаем недорого офис в центре Санкт-Петербурга
    24.02.17
    Самые популярные стиральные машины

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm