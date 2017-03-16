Красавица и Чудовище, енот и беженцы

Четверг, и продолжаются страсти вокруг турецких министров. На этот раз глава МИДа Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил ЕС приостановкой соглашения по реадмиссии беженцев. Год назад Турция и Евросоюз заключили соглашение, по которому все нелегальные мигранты, прибывшие на греческие острова с турецкой стороны, депортировались обратно в Турцию, а ЕС принимал только беженцев с территории Турции, проверенных турецкой миграционной службой. Специалисты сходятся во мнении, что внезапной агрессии в отношении турецких министров со стороны подчеркнуто толерантных Нидерландов не ожидал никто.

К слову, про Грецию. Оттуда кто-то отправил министру финансов Германии Вольфгангу Шойбле посылку со взрывчаткой. На подозрительную коробку обратили внимание в экспедиционной службе министерства, после чего на окраине Берлина ее проверяли специалисты. Оказалось, внутри смесь для пиротехники, которая при открытии «посылки» серьезно травмировала бы всех вокруг. То ли дело, если бы посылку отправили службой вроде «Почты России»!

Новости про енотов. Московский контактный зоопарк «Зверушки – не игрушки!» подал в суд на компанию Art-Msk из-за съемок енота в эротическом ролике. В сентябре рекламщики арендовали животное у зоопарка, сказав, что снимают ролик про полотенца и одеяла. Потом выяснилось, что на съемках енота вовсю тискала голая девушка, из-за чего у него был стресс. Представители зоопарка требовали удалить материалы, и в итоге обратились в суд. Они требуют возмещения морального вреда животному и называют такие съемки нарушением прав енота.

Давно не было новостей про Украину, а там ситуация обостряется: из-за «национализации» с 1 марта донбасских предприятий и введения там внешнего управления самопровозглашенными республиками Киев решил полностью прекратить транспортное сообщение между ДНР и ЛНР с подконтрольной столице территорией. Личный транспорт и гуманитарные грузы пропускать будут, но для всего остального дороги и железнодорожные пути блокированы.

В Малайзии отменили премьеру «Красавицы и Чудовища». Госкомиссия по цензуре (там такая есть) выдала фильму прокатное удостоверение с рейтингом «13+», вырезав так называемую гей-сцену, где проявляются чувства Лефу к красавцу Гастону. Компания Walt Disney отказалась пойти на такой шаг, предпочитая, видимо, потерять кассу, но не отказываться от нашумевшего шага навстречу толерантности. У нас, к слову, на предмет гей-пропаганды фильм проверяли в Минкульте, ничего такого не нашли, и выдали удостоверение с рейтингом «16+» (то есть в кино пустят примерно тех же, кто в детстве смотрел на кассетах оригинальный мультик 1991 года без всяких геев).

В Петербурге группа активистов подала очередной иск в Смольнинский районный суд против передачи Исаакия РПЦ. В новом исковом заявлении отметились и защитники прав ЛГБТ, и протестующие против «Платона», и многие другие. А еще у нас тепло и солнечно! Хорошего вам дня, друзья.