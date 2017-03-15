Сладкая жизнь ВМС США, снежный шторм и коленки волейболиста

Середину недели начнем с коррупции в ВМС США. Все СМИ гремят новостью: минюст Соединенных Штатов обвинил адмирала Брюса Лавлесса и восьмерых высокопоставленных офицеров седьмого флота ВМС США, базирующегося в Японии, в продаже государственных секретов бизнесмену Леонарду Гленну Фрэнсису и связанным с ним лицам.

«Толстый Леонард» владеет фирмой Glenn Defense Marine Asia – это один из подрядчиков ВМС США в Азии. Среди «подарков», которыми бизнесмен расплачивался за гостайны, – часы за 25 тыс. долларов, обеды в роскошных ресторанах Гонконга со счетами на десятки тыс., элитные сигары, вина, вечеринки с проститутками и прочие атрибуты «сладкой жизни». Ради всего этого военные передавали Фрэнсису данные о перемещении войск США и заключении новых контрактов, что позволяло ему годами получать госзаказы. Адмирал Лавлесс арестован в собственном доме в Калифорнии. Вообще-то этот скандал тлеет уже несколько лет, но сейчас вскрылись самые экзотические подробности жизни моряков. Это вам не смс-ку отправить про грузинскую границу.

В Европе тем временем нарастает скандал с «пережитками нацизма», как обозвал Нидерланды Реджеп Эрдоган из-за того, что в Роттердам не пустили двух турецких министров. На этот раз уже ФРГ обиделась на высказывания турецкого лидера: немцы пригрозили запретить въезд в страну вообще всем турецким чиновникам. Ранее там уже запретили выступление двух спикеров из Турции в рамках кампании перед референдумом о конституции Турции, после чего Эрдоган сравнил политику Германии с действиями нацистов.

На Восточном побережье США мощнейший снегопад, его жертвами стали уже четыре человека, причем двое из них в момент гибели убирали снег. Разгул стихии начался ночью 14 марта и продолжается до сих пор. В аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке отменили 772 рейса, в сумме отменны тысячи перелетов. Отменена даже встреча Ангелы Меркель с Дональдом Трампом, которая должна была состояться в Вашингтоне. Спасатели советуют американцам не выходить из дома.

Волейболиста из клуба «Факел» (Новый Уренгой) Александра Кимерова сняли с рейса «Победы» Самара – Москва за то, что у него слишком длинные ноги. Молодой человек ростом 215 см просто не помещался в сиденье и поменялся местами с девушкой у аварийного выхода, чтобы было свободнее ногам. Это не понравилось стюардессе, она настояла, чтобы спортсмен вернулся на свое место. Кимеров вернулся, но выставил ноги в проход (а куда их еще было девать?). Стюардесса вызвала наряд полиции. «Факел» не собирается судится с авиакомпанией, но ждет извинений.

Роскосмос объявил открытый набор в отряды космонавтов, которые отправятся к МКС и Луне. Это должны быть россияне не старше 35 лет, инженерной, летной или иной подходящей по профилю специальности, с опытом работы. Есть еще достаточно условий. Все, кто мечтал стать космонавтами, – это ваш шанс!

Петербург. С 15 марта в городе запрещен выход на лед рек и каналов. Нарушителей будут жестоко штрафовать. МЧС предупреждает: это весна! Хорошего вам дня, друзья.