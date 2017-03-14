Исаакий, Новая Зеландия и "Кукареку"

Итак, вторник и снова новости о «Евровидении»! Во-первых, в МВД Украины заявили, что к Юлии Самойловой могут быть претензии украинских властей из-за посещения Крыма (интересно, Киев знает про всех без исключения россиян, побывавших в Крыму)? На что Виталий Милонов пообещал лично поехать в Киев, чтобы охранять девушку. «Мы готовы сами поехать с нашими казаками и прикрывать ее, чтобы никаких провокаций не было, - комментировал парламентарий. - Если кто-то будет говорить ей что-то некрасивое, мы их бандеровский флаг на их морды бандеровские натянем, подожжем флаг и заставим по майдану бегать, и кричать «Кукареку». Зажигательный, в общем, будет киевский конкурс.

К слову, украинская националистическая организация «Национальный корпус» заблокировала вход в офис «Сбербанка России» и не пускает туда сотрудников. Милиция, что характерно, на ситуацию не реагирует.

Тем временем Турция и Нидерланды продолжают накалять обстановку. В ответ на не допуск в Нидерланды двух турецких министров в Турцию не пустили нидерландского посла, а вице-премьер Турции Нуман Куртулмуш официально заявил о приостановке всех дипотношений со страной.

Про Brexit. Верхняя и нижняя палаты британского парламента одобрили закон о выходе Британии из Евросоюза (причем, судя по данным в СМИ, нижняя палата не поддержала ряд поправок, которые должны были смягчить переход к жизни без Брюсселя). Теперь, по закону, премьер Тереза Мэй официально наделена полномочиями дать ход кампании, но документ перед этим должна подписать королева.

Новая Зеландия ждет вас. Ну, может не конкретно вас, но технологический сектор страны готов оплатить дорогу, проживание, экскурсии и питание на четыре дня человеку, который пройдет специальный отбор и приедет на собеседование. Нет, Кольцо Всевластья в Мордор нести не нужно. Страна нуждается в технических специалистах (да, в гуманитариях, как обычно, нет надобности). Всего после массовых собеседований предполагается, что в стране останется сто специалистов.

Петербург. Очередной скандал вокруг Исаакия: РБК сообщает, что петербургские чиновники якобы «поторапливают» администрацию музея, требуя, чтобы все экспонаты «выехали» из Исаакия к Пасхе 16 апреля. Надо ли говорить, что это едва ли возможно. Предполагается, что музейные ценности возьмет на хранение музей истории Петербурга. Как обычно, это все на уровне слухов и устных распоряжений. Оппозиция объявила о митинге в формате гайд-парка 18 марта на Марсовом поле.

На этом фоне Горизбирком подготовил подготовил проект отказа в проведении референдума о статусе Исаакия (а также Спаса-на-Крови). Официально документ будет рассмотрен сегодня. Ну, зато у нас солнечно, хотя обещают очередной туман. Хорошего вам дня, друзья!