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Турецкие министры, тигренок и "право почвы"

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
© Фото: sadsha.ru

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И стало известно, кто представит Россию на "Евровидении-2017" в Киеве.

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Вновь понедельник, и главная новость выходных – скандал с турецкими министрами в Нидерландах. Все началось с того, что в аэропорту Роттердама власти запретили посадку самолета главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, а вдогонку остановили около турецкого консульства машину с министром по делам семьи и социальной политики Фатмой Бетюль Сайян Кайя. Чиновники ехали в Нидерланды, чтобы провести серию подготовительных мероприятий к турецкому референдуму по смене конституции для турецких граждан, живущих в ЕС. Власти Нидерландов, буквально «развернув» сановников, наотрез отказались извиняться. Эрдоган тут же обозвал страну «банановой республикой» и «пережитком нацизма». Фатима Бетюль Сайян Кайя также назвала голландцев «фашистами». Дипломатические разборки в самом разгаре.

Еще одна важная новость выходных – «Первый канал» в последний момент представил участницу, которая будет представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. Ей стала Юлия Самойлова – девушка, с детства имеющая I группу инвалидности и передвигающаяся в инвалидной коляске. У нее уже большой опыт выступлений: например, она пела на открытии Паралимпиады в Сочи.

Что-то у нас давно не было новостей про Наталью Поклонскую. А она тем временем предложила в Госдуме законопроект об упрощенном получении российского гражданства «по праву почвы». Комитет по делам национальностей идею уже одобрил. Закон предполагает, что получить российское гражданство по упрощенной схеме смогут выходцы из стран СССР или с территорий, некогда принадлежавших Российской империи (то есть все финны, например). Еще одним критерием будет знание русского языка. То ли у нас совсем все плохо с демографией, то ли это имперские амбиции зашевелились.

В поселке Кутузовка Хабаровского края тигренок-подросток загрыз трех собак. Он и его мать появились в районе обитания людей недавно, и местные контролирующие органы, понимая, что у малыша «трудный возраст», надеются, что ловить маму с детенышем не придется, но на всякий случай получили разрешение на отлов. Надеемся, тигренок образумится и уйдет обратно с мамой в тайгу.

Из США депортировали итальянскую пост-панк группу Soviet Soviet. Музыканты прилетели в Сиэтл и должны были провести несколько бесплатных концертов по стране, но их сначала развели в разные комнаты и устроили многочасовой допрос, затем отправили ночевать в отделение полиции, а после отвезли в аэропорт и депортировали в Италию, обозвав нелегальными мигрантами. Причем ни один из музыкантов и не собирался оставаться в Америке, и у них были письма от организаторов концертов. Зато какой пиар!

Петербург. Если вы хотели сегодня улететь из Пулково в Берлин, придется подождать – работники аэропортов объявили 25-часовую забастовку. Не наших, понятно, а берлинских. Все рейсы в немецкую столицу отложены.

В выходные на голову прохожего упал кусок лепнины с Московского вокзала. Будьте внимательны и осторожны, друзья. Хорошего вам дня!

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