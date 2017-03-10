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Сочинский учитель, турецкая капуста и акула-грабитель

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© Фото: supersadovod.ru

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Пятница! Начнем с новостей из Сочи. Там учительница местной гимназии уволилась из-за подаренных родителями на 8 марта 5 тыс. рублей и последовавшим за этим скандалом. Женщина написала в чат, где общается с родителями вверенного ей 5 класса, гневное письмо, что она не стерпит такого отношения, что она уходит, и родители должны икать нового классного руководителя.  Преподаватель заметила, что пятиклассники ей чуть ли не дороже, чем собственный приемный сын. Кто-то опубликовал сообщение в городской группе, посвященной всевозможным ЧП, и понеслось. Большинство обвиняет преподавателя в шантаже, но кто-то считает, что женщину оскорбила сама форма поздравления – вместо обычного торжества в классе ей просто сунули конверт с деньгами. Ходят слухи, что в сочинской школе принято поздравлять учителей на широкую ногу – дарить большие суммы и украшения. Так или иначе, женщина написала заявление об увольнении 9 марта.

Тем временем к визиту в Россию Реджепа Эрдогана правительство поручило снять запрет на ввоз ряда продуктов из Турции. Среди них – лук, капуста и гвоздики. Славный набор, ничего не скажешь. А то, что на ценники у фруктов смотреть все страшнее, правительство не волнует.

Лоукостер «Победа» запускает рейсы в Турцию. Тариф – традиционно 999 рублей, первый рейс отправится 21 апреля в аэропорт Газипаша. Нам как бы намекают, что проще слетать за фруктами в Турцию.

В Новой Зеландии в 2 часа ночи мужчина в костюме акулы и с молотком ограбил магазин на заправке. Пока продавец прятался в подсобке, акула забрала конфеты и ушла, больше ничего не взяв. Вот как выглядят преступления в стране хоббитов, да.

В Южной Корее бардак. Президента Пак Кын Хе по суду отстранили от власти, потому что она доверила государственные дела своей подруге, которая буквально вымогала деньги у южнокорейских компаний в пользу своих фондов. Президенту объявили импичмент, сейчас в стране идут беспорядки. По закону, должны пройти выборы нового президента.

Наша же прокуратура обнаружила хищения в 127 млн рублей в Минобрнауки. Бывшее руководство департамента науки и технологий якобы украло их из средств, предназначенных на реализацию госпрограмм. А теперь сравнить 127 млн и 43 млрд за стадион «Зенита».

Петербургу обещают солнечное воскресенье, правда, придется потерпеть мокрый снег пару дней до этого. В городе еще держится туман, а на юго-западе жуткие пробки из-за сломавшегося светофора. Будьте внимательны. Хороших вам выходных, друзья!

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