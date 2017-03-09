Мироточит ли бюст и можно ли исламистам носить Nike

Очередной трудовой день начнем с новостей из США. Самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, летевший из Лас-Вегаса в Гонолулу (Гавайи), экстренно сел в аэропорту Лос-Анджелеса, потому что один из пассажиров отказался платить 12 долларов за одеяло. Мужчина возмутился такой высокой цене и устроил скандал на борту. На земле его ждали полиция и ФБР. А вы думали, в Лас-Вегасе одни богачи? По данным СМИ, в итоге мужчина успокоился и все-таки добрался до Гонолулу, правда другим самолетом.

Что там с Натальей Поклонской и бюстом Николая II. РПЦ проверила памятник последнему императору в Симферополе – нет, говорят, пока не мироточит, но за ним будут наблюдать.

Занимательная археология. 14-летний школьник Даниэль Кристиансен из Биркельсе, Дания, и его отец Клаус с помощью металлоискателя выполняли домашнее задание – пытались найти в земле останки металлической утвари. Вместо этого они выкопали немецкий истребитель «Мессершмитт» времен Второй мировой. Пришлось вызывать экскаватор. Оказалось, что в кабине сохранились даже останки пилота. Сейчас мальчик стал местной знаменитостью, а в сети гуляют его фото с очищенными от земли останками самолета.

Что там в Британии. Первый министр Шотландии Никола Стерджен в эфире BBC заявила, что, как только план выхода Великобритании из ЕС обретет ясные очертания, Шотландия наверняка проведет повторный референдум о независимости от Англии. На предыдущем референдуме перевес сторонников сохранения страны в составе Соединенного королевства был минимальным.

Новости про исламистов. Сразу несколько уважаемых изданий сообщили, что ИГИЛ (запрещенная в России организация) запретило носить спортивную одежду Nike. Потому что производитель назван в честь греческой богини победы Ники, то есть для радикальных исламистов такие «спортивки» - вероотступничество. Интересно, будет ли компания использовать такую, мягко говоря, неоднозначную новость в рекламных целях?

Еще немного про Вторую мировую. В Дюссельдорфе эвакуируют горожан из-за 500-килограммовой бомбы военных времен, которую нашли неподалеку от аэропорта во время ремонтных работ на Теодорштрассе. Восемь тыс. жителей близлежащих районов эвакуированы, подъезды к аэропорту отрезаны.

Петербург. Накануне днем таксист пытался взять с ирландского туриста 16 тыс. рублей за 20-минутную поездку по центру города. А вы говорите, 700 рублей через вантовый мост – дорого.

Накануне в городе задержали участников феминистской акции – но, как и в Москве, к вечеру их уже отпустили. Хорошего вам дня, друзья!