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Кенгурята, носорог и Скарлетт Йоханссон

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Скарлетт Йоханссон
© Фото: morewallpapers.com

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С праздником!

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Сегодня начнем с поздравлений. С праздником, дорогие женщины, девушки, их дочери, мамы, сестры и так далее. С весной вас! Россиянок уже поздравил Владимир Путин – отметив, что даже в праздник наши женщины «в хлопотах, не дают себе поблажек», и процитировал стихи Константина Бальмонта. Поздравил и Дмитрий Медведев, подписав национальную стратегию в интересах женщин. Там говорится, например, о необходимости «полного и равноправного» участия женщин во всех сферах жизни общества. Интересная мысль, но после декриминализации семейных побоев и неуплаты алиментов стратегия выглядит немного неполной.

Скарлетт Йоханссон разводится с мужем, журналистом французского происхождения Роменом Дориаком. Они были вместе с 2012 года, в 2014 оформили брак. Сейчас, по словам адвоката журналиста, каждый из супругов намерен отстаивать в суде право опеки над дочкой, Роуз Дороти Дориак, в верховном суде штата Нью-Йорк. Отец хочет увезти ее во Францию, потому что мама «слишком много путешествует».

Еще новости из Нью-Йорка. Вечером 7 марта внезапно отключилась подсветка Статуи Свободы. Очевидцы тут же сочли, что это в рамках какой-нибудь акции протеста, например, приуроченной к 8 марта, и стали постить в Twitter. Но сотрудники, работающие с монументом, оперативно сообщили, что это проблемы генератора, не имеющие к политике отношения. Ну, хоть генератор у них там не политизирован.

Во Франции, в зоопарке Туари в 50 км западнее Парижа, браконьеры забрались ночью на территорию парка, убили белого носорога Винса и отпилили ему рог. Еще двух белых носорогов – возрастную самку и более молодого самца – не тронули. Чтобы добраться до Винса, злоумышленники обошли систему видеонаблюдения и прошли в помещение со специально установленными двумя дверями. И это при дежуривших в парке сотрудниках. Браконьеров ищут, а ведь рог носорога на черном рынке может строить десятки тысяч долларов.

«Почта России» хочет организовать доставку продуктов, которые россияне смогут заказывать в специальных почтовых каталогах. Это идея, в первую очередь, для Урала и Сибири, где есть спрос, но не всегда есть инфраструктура. Идея, конечно, неплохая, только вот скорости доставки почты вызывают сомнения. Надеемся, это будет работать.

Тем временем в Ленинградском зоопарке появились на свет трое кенгурят. Потомство принесли самки Дафна, Нимфа и Хлоя. В пресс-службе отмечают, что детеныши появились еще в ноябре, но первые 7-9 месяцев жизни они почти не покидают сумок мам. Пока удалось выяснить ,что один из новорожденных – самец.

Надеемся, вы хорошо отметите праздник. Хорошего вам дня, друзья!

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