Аргентинские учителя и гей-версия "Красавицы и Чудовища"

Вторник начнем с новостей из Аргентины. Там учителя утроили массовую демонстрацию, требуя повышения оплаты труда. Они прошли по улицам столицы маршем от здания Конгресса до министерства образования, требуя повысить зарплату на 30-35%, потому что инфляция в 2016 году составила 40%. Власти же готовы поднять учительские зарплаты не более чем на 18%. Профсоюзы, кроме того, организовали забастовку, из-за чего сорвалось начало учебного года в большинстве регионов страны – порядка 12 млн детей не пошли в школу. В Аргентине просто не знают, что все массовые акции надо согласовывать, а учитель – это призвание, он должен работать не за деньги. Ради денег можно репетитором подрабатывать, например, как заметил наш Дмитрий Медведев.

Тем временем в России. Минкульт и Виталий Милонов не сошлись в оценках нового фильма студии Disney «Красавица и Чудовище» с Эммой Уотсон, который вот-вот должен выйти на экраны. Дело в том, что создатели фильма решили добавить альтернативной романтики в детскую сказку и дописали некую неоднозначную сцену с проявлением чувств Лефу к Гастону (надо ли говорить, что у Шарля Перро ничего такого не было). Милонов, конечно, счел это пропагандой гомосексуализма, а министерство все же выдало прокатное удостоверение, правда, с ограничением «16+» (да, для детской сказки).

Нарастает скандал вокруг убийства Ким Чен Нама в аэропорту Малайзии. Сейчас власти страны окружили посольство КНДР в Куала-Лумпуре, запретив дипломатам выходить оттуда (ранее Северная Корея запретила гражданам Малайзии выезд из страны). Предполагается, это сделано для идентификации всех дипломатов – убийцы сводного брата Ким Чен Ына, вероятно, скрылись в посольстве.

Главы генштабов США, России и Турции встретились в Анталье, чтобы обсудить действия по Сирии и Ираку. Мы так и видим штабных офицеров в «ол инклюзиве» любимого курорта россиян и надеемся, что у них там взаимопонимание.

Британская полиция городка Брадфорд в графстве Уэст-Йоркшир задержала одного из самых разыскиваемых преступников, найдя его в одном из домов города… за шкафом. Мужчину искали за преступления сексуального характера, теперь его ждет депортация на родину, в Словакию.

Ходит слух, что на подмосковных птицефабриках бушует птичий грипп, и производители курятины уже готовы воспользоваться информационной волной, чтобы поднять цены. Не ведитесь, друзья. Скупать десятками куриные тушки и забивать ими морозилку не стоит, потому что спрос, как известно, рождает предложение.

Петербург. Если помните, Игорь Албин обещал нам аэроэкспресс. В общем, власти посчитали и выяснили, что он обойдется городу в 23,3 млрд рублей. Предполагается, что железнодорожные пути будут примыкать к станции «Шушары», а от Витебского вокзала до Пулково можно будет доехать за 25-30 минут. Мечты, мечты!

Хорошего вам дня, друзья, а всех дам с наступающим 8 марта! С афишей на главный женский праздник страны можно ознакомиться по ссылке.