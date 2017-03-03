Кофеварка Тома Хэнкса, тепловоз и тайские приключения

Пятница! Начнем, традиционно, с США. Актер Том Хэнкс подарил журналистам Белого дома кофемашину. Презент появился в комнате отдыха с запиской от Хэнкса: «Пресс-корпусу Белого дома. Продолжайте борьбу за правду, справедливость и американский путь. Особенно за то, что касается правды». Это так мило, что даже не хочется заливать геополитикой.

Новости из Екатеринбурга. Там два десятиклассника увели одежду священнослужителей и устроили фотосессию в Храме-на-Крови, построенном на месте расстрела царской семьи. Два парня из приличных семей и хорошей гимназии выкинули такой фокус в ночь с 28 февраля на 1 марта. В отношении ребят уже ведется проверка, а полиция утверждает, что из храма ничего не пропало, и никакого вреда, кроме морального, школьники не нанесли.

Пятничная история с хорошим концом. В четверг днем четверо россиян решили поплавать с масками и ластами в восьми км от острова Пхукет, Таиланд. Капитан катера, который они наняли, предупреждал, что погода не особо располагает, но россияне есть россияне. В общем, когда группа не вернулась к катеру в назначенное время, капитан поднял тревогу. Троих незадачливых ныряльщиков нашли к вечеру четверга благодаря усилиям других судов, находившихся поблизости. Но одного, 48-летнего Дмитрия Сомова, не нашли. На помощь позвали морскую полицию и военно-морские силы Таиланда. Хотя обычно искать человека начинают только после 12 часов отсутствия. К ночи туриста все еще не нашли, и вот с утра в пятницу его наконец увидели – он сутки держался на буйке, которые оставляют дайверы на месте погружения. Российский консул, державший на контроле всю ситуацию, сначала даже не поверил, что мужчину нашли живым. Ура!

Новости Сызрани. Вдруг стало широко известно, что сотрудники РЖД возят пассажиров на тепловозе из Сызрани в Самару через сервис BlaBlaCar, запрашивая за поездку 200 рублей. Один из пассажиров, что называется, сдал всю схему – рассказал СМИ, что был очень удивлен, когда «водитель» пригласил его пройти к путям на железнодорожном вокзале и посадил в тепловоз, где по ходу дороги (2,5 часа) угостил чаем из термоса. Руководство российского отделения BlaBlaCar уже заявило, что такая хитрая схема противоречит правилам сервиса. Эх, а ведь хорошо катались!

В правительстве отказались от идеи продавать настойку боярышника и прочие спиртосодержащие напитки только по рецепту врача. Как сообщают «Известия», причина в том, что власти опасаются повышения финансовой нагрузки на страховые компании и поликлиники в этом случае. А в случае массового отравления «Боярышником» нагрузка, значит, не возрастает.

Петербург. Вячеслав Бутусов объявил о распаде группы «Ю-Питер». На страничке коллектива сообщается, что коллектив создал пять полноценных альбомов, а теперь Бутусов займется мероприятиями, приуроченными к 35-летию Nautilus Pompilius. Последний концерт «Ю-Питера» прошел в Челябинске 26 февраля.

В городе слякотная весна. Берегите себя и хороших вам выходных!