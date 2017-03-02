Томский покер, наркобароны и антикварный гольф

Четверг, и главная новость в стране – сирийская армия взяла под контроль Пальмиру. После триумфального взятия древнего города не без помощи россиян боевики отбили Пальмиру, разрушили древний амфитеатр (тот самый, в котором давал концерт оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева). Теперь, вроде как, город снова под контролем правительственных войск Дамаска.

Тем временем в Боливии. Глава МВД страны Карлос Ромеро вручил послу Франции в стране Дени Вибо ноту протеста в связи с «недоразумением» из-за готовящейся к выходу видеоигры частной компании Ubisoft. Там идет речь о мире наркобаронов, и хоть Боливия и не упоминается напрямую, но символика и топонимы намекают, что действие происходит именно в этой стране. Власти Боливии негодуют, французы разводят руками – компания-то частная. Ох уж эти шутники со своим «Шарли Эбдо».

В Норвегии суд отклонил жалобу Андерса Брейвика на «бесчеловечное обращение» в тюрьме. Нет, его не пытали и не унижали, ему просто не дают общаться с людьми, и адвокаты настаивали, что в этом и есть бесчеловечность. Суд отметил, что, так как Брейвик не раскаялся в содеянном (а он убил 77 человек), то может быть потенциально опасен для общества. Норвежский террорист живет в трехкомнатной камере, у него там есть тренажеры и PlayStation.

В Бакчарском районе Томской области местный чиновник позаимствовал 180 тыс. рублей из бюджета сельского поселения на игру в покер в онлайн-казино. Когда он все проиграл и понял, что по его вине в бюджете «дыра», сопоставимая с годовыми расходами на целые отрасли, то попытался взять кредит в банке. Ему отказали. Тут-то его и «накрыла» прокуратура, но мужчина «неизвестно откуда» взял деньги и вернул все еще на стадии «бесед», глубоко раскаиваясь. Это сюжет похлеще «Казино Рояль».

Ассоциация профессиональных игроков гольфа США предлагает изменить правила игры в гольф – впервые с 1744 года, когда они были напечатаны (и когда США еще не существовало как отдельного государства, надо сказать). Считается, что гольф существовал в Шотландии уже в XIV веке, а в XVIII веке правила впервые записали. Их 34, сейчас предлагают в рамках демократизации игры сократить количество правил до 24.

Петербург. Сразу две хорошие новости – во-первых, в Ботаническом саду зацвели цветы. Весна, ура! Во-вторых, опрос горожан о будущем Сенной площади выявил четкую тенденцию – большинство петербуржцев хотят видеть ее более зеленой после сноса ларьков. Надеемся, наш город станет красивее и уютнее. Хорошего вам дня!