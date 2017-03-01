Бегство в ФРГ, агрессия РПЦ и весна

Середину недели начнем с новостей про Украину. Европарламент и Совет ЕС достигли неформального согласия об отмене виз для украинцев, осталось официальное голосование. Кажется, ЕС скоро отменит визы для всех, кроме россиян. На сайте Европарламента сказано, что «обладатели биометрических паспортов смогут въезжать в ЕС на срок до 90 дней в течение 180-дневного периода для деловых, туристических или семейных поездок». Впрочем, права на работу такой режим не дает.

Тем временем во Франции. Снайпер случайно открыл огонь во время церемонии открытия скоростной железнодорожной магистрали Тур-Бордо, прямо по ходу выступления Франсуа Олланда. В итоге официант, работавший на церемонии, и сотрудник железнодорожной компании получили легкие ранения в ногу, да и сам полицейский, по сообщениям очевидцев, пострадал. Что произошло – непонятно, оружие вроде как было на предохранителе.

Одна из главных новостей недели – так называемые «народные облигации», идею которых озвучил министр финансов Антон Силуанов. Речь идет о своеобразном займе со стороны населения в пользу государства. Уже в середине весны 2017 года каждое физлицо сможет купить облигации государства на сумму от 30 тыс. до 25 млн рублей, с тем чтобы потом получить доход в виде процентов. Облигации – рублевые, эта система призвана поддержать нестабильную экономику РФ. Надо ли говорить, что население после многочисленных «пирамид» к таким идеям относится крайне неоднозначно.

Главная история недели – про немецкую семью Мартенс, которая в декабре 2016 года переехала в деревню Кыштовка Новосибирской области, а на днях сбежала обратно в Германию. Если вкратце, идея бросить благополучный цивилизованный центр Европы принадлежала отцу семейства с 10 детьми – ему и жене не понравились уроки сексуального воспитания, навязанные детям в школе. Кроме того, Ойген (Евгений) родился в Омской области, но много лет назад его семья эмигрировала в Германию. В Кыштовке они жили в полуразрушенном доме без воды и отопления, в 160 км от ближайшей железнодорожной станции, а местные подростки иногда кричали под их окнами нацистские приветствия. Надо ли говорить, что в конце февраля Ойген вывез семью в Новосибирск, а оттуда – обратно в Германию.

Хроники РПЦ. На этот раз в Москве: церковь пытается получить здание Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), расположенное в центре Москвы, у метро «Красносельская». Институт построили в 30-е годы на месте разрушенного Крестовоздвиженского собора. РПЦ уже выиграла почти все возможные суды, а представители Московского патриархата не скрывают, что намерены разрушить здание института, чтобы опять построить там церковь.

Петербург. В первый день весны нам обещают потепление до +6, ура! Кроме того, накануне городские активист подали заявку на проведение референдума о статусе Исаакиевского собора, и Горизбирком ее принял. Тоже ура! Хорошего вам дня и весеннего настроения, друзья.