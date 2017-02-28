Бегемот и алкогольный ГОСТ

Вторник. Главная новость утра – ушел из жизни легендарный хоккеист, двукратный чемпион Олимпийских игр, девятикратный чемпион мира и одиннадцатикратный победитель чемпионата СССР Владимир Петров. Золото ОИ он выиграл в составе знаменитой сборной 1972 и 1976 годов, его напарниками были не менее легендарные Борис Михайлов и Валерий Харламов. Хоккеисту было 69 лет.

Накануне вечером актер Николай Караченцов попал в серьезное ДТП в Щелковском районе Московской области. Об этом журналистам сообщили источники в театре «Ленком», в штате которого состоит актер. Утром в НИИ скорой помощи имени Склифосовского сообщили, что артист находится в нейрохирургической реанимации. Будем надеяться, что все будет хорошо.

Что там со скандальным «Оскаром». Компания PricewaterhouseCoopers (PwC), следящая за итогами голосования на премии, принесла зрителям свои извинения. Но представители аудиторов сообщили, что проблема была все же не в подсчете голосов, а в том, что на самой церемонии кто-то перепутал конверты и отдал вместо «Лучшего фильма» пакет с итогами голосования за «Лучшую актрису» (а там как раз победила Эмма Стоун, сыгравшая в «Ла-Ла Ленде»).

Минэкономразвития предлагает Минфину отказаться от обязательных ГОСТов на алкоголь, сообщают «Известия». То есть вся алкогольная продукция в России будет регулироваться только правилами Таможенного союза, которые обеспечивают безопасность при потреблении, но не качество продукта. Кроме того, контролирующие органы намерены снять запрет на импорт молдавских вин. Их ввоз ограничили в связи с соглашением о евроассоциации Молдавии, а теперь представители российских ведомств вновь проинспектировали винодельческие предприятия и не нашли нарушений.

Мировые СМИ сообщают, что убийцы Ким Чен Нама, сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, бежали в Пхеньян через Москву и Владивосток, и Россия отказалась задерживать их по запросу Сеула. В Москве «не нашли достаточных оснований».

В зоопарке Сальвадора неизвестные убили единственного в стране бегемота. Злодеи напали на Густавито в зоопарке, нанесли удары тяжелыми и колющими предметами, после чего сотрудники даже закрыли зоопарк, чтобы оказать животному помощь, но тщетно. Бесчеловечно. Зачем кому-то понадобилось убивать бегемота?

О хорошем. В российских ЗАГСах появятся «комнаты примирения», куда пары будут приходить, чтобы обсудить с медиатором (специалист вроде психолога) свое решение о разводе, при желании – дойти до сути своих проблем и, возможно, сохранить семью. Такая практика уже действует в Белгородской области и в Татарстане, где показала хорошие результаты.

Петербург. В нашей епархии заявили, что Исаакиевский собор находится «в плену коммерсантов» и что это нехорошо, когда толпы туристов приходят туда, как в обычный музей, а еще верующим неудобно приходить на службу к 16 часам. Вообще обстановка вокруг Исаакия по-прежнему нездоровая. Хорошего вам дня!