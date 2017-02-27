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"Оскар", Nokia и New Yorker

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Снова понедельник и солнечное утро! Надеемся, вы все отметили День защитника Отечества, масленицу и готовы к рабочей неделе. Потому что накануне была церемония вручения «Оскара», ознаменовавшаяся знатным скандалом: ведущим Уоррену Битти и Фэй Данауэй перед оглашением победителя в заветной номинации «Лучший фильм» дали не тот конверт. Уоррен Битти назвал «Ла-Ла Ленд», создатели мюзикла поднялись на сцену и успели сказать несколько слов благодарности, как вдруг выяснилось, что награда – не им, а ленте «Лунный свет».

Режиссер «Ла-Ла Ленда» смиренно отдал статуэтку (его картина и так получила шесть наград), но инцидент грозит перерасти в нешуточный скандал. Кажется, декларируемая атмосфера непринужденности привела к фатальному раздолбайству, и теперь Голливуд ищет виноватых.

Мир сходит с ума по «ремейку» Nokia 3310. Наверное, даже очередную модель iPhone ждут не так взволнованно: накануне в Барселоне представили обновленный вариант легендарного «неубиваемого» телефона. Чуть тоньше предшественника, с камерой 2 мегапикселя (и игрой «Змейка», что важно фанатам), он обещает держать заряд 22 часа в режиме разговора и месяц (!) – в режиме ожидания. В общем, гроза прожорливых смартфонов.

Новости про Виктора Януковича, если вдруг вы про него забыли. Немецкое издание Spiеgel сделало интервью со свергнутым президентом Незалежной, где он сообщил, что разошелся с женой Людмилой после 45 лет брака и живет с сестрой своего бывшего повара. Кроме того, экс-президент не бросает старых привычек: говорит, что «любит иногда арендовать теннисный корт», но у него не хватает возможностей. Корреспондент издания общался с Януковичем в центре Москвы.

Донбасс. Там опять неспокойно: руководители самопровозглашенных республик обещают ввести внешнее управление на всех украинских предприятиях, если 1 марта не прекратится энергетическая блокада региона.

Про США. Бывший постпред США в ООН Саманта Пауэр написала для The New York Times колонку в память о Виталии Чуркине. Российский дипломат скончался 20 февраля, и Пауэр написала о нем как о серьезном сопернике, человеке, всегда отстаивающем интересы России и хорошем друге. Хочется думать, что это было проявление человечности, а не политический ход.

К слову, про американскую прессу. Еженедельник The New Yorker в марте выйдет с кириллическим названием («Нью-Йоркер») и Владимиром Путиным в образе денди Юстаса Тилли на обложке, одного из символов и «талисманов» журнала. А вы говорите, пропаганда нам не нужна.

Петербург. Накануне прошла акция памяти Бориса Немцова – вопиющих задержаний не было, но людей для выходного дня (и Масленицы к тому же) собралось порядочно. Теплеет, светлеет. Хорошего вам дня!

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