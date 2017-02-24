Папская проповедь и ядерный потенциал

Итак, пятница! Начнем с новостей из Москвы. Там в районе станции метро «Волжская» накануне задержали участников «Дезертир-феста». Мероприятие проходит уже второй год подряд, организуют его противники обязательного срочного призыва. Задержали аж 70 человек, которых пришлось отправить в разные отделения. Не в моде нынче пацифизм, чего уж тут.

Про Украину. Во-первых, что-то странное с парламентом Нидерландов – нижняя палата поддержала ратификацию соглашения об интеграции Украины с ЕС. Между тем, как еще недавно Нидерланды были яростно против, вплоть до формулировок «или мы, или они». В прошлом году в стране прошел референдум, на котором 61% голландцев высказались против ратификации. Видимо, Брюссель провел хорошую дипломатическую работу.

Про Майдан. В годовщину переворота на Украине в ряде городов США прошла акция Шиллеровского института, представители которого раздавали листовки с информацией о вмешательстве США в внутриукраинские события. По данным института, к перевороту приложили руку лично Барак Обама и миллиардер Джордж Сорос.

К слову про США. Дональд Трамп объявил, что будет наращивать ядерный потенциал страны, а то Вашингтон остался «позади». По мнению Трампа, Вашингтон должен отстоять лидирующие позиции в этом вопросе.

Полиция Малайзии назвала химикат, которым убили Ким Чен Нама. Сводный брат нынешнего северокорейского лидера был убит с помощью так называемого нервно-паралитического агента VX, по классификации ООН, это оружие массового поражения. По подозрению в причастности к убийству уже задержаны четыре человека, еще четверых граждан КНДР разыскивают.

Сенсационная проповедь Папы Римского в Ватикане 23 февраля взволновала умы: понтифик заявил, что лучше быть атеистом, чем «католиком», который ведет бизнес и отмывает деньги и для которого вера – это только ширма. А еще после службы Франциск встретился с группой раввинов, которые представили ему новое издание Торы. Книгу понтифик назвал «даром Господа».

Про возрождение легендарной Nokia 3310. Официальный анонс телефона состоится 26 февраля в Барселоне, но уже сейчас известно, что это будет именно телефон – без Android или иной системы, что у него будет кнопочное управление и цветной дисплей с небольшим количеством пикселей, чтобы Nokia по-прежнему могла держать заряд 260 часов, как в былые времена. И еще телефон, возможно, станет чуть тоньше и легче. Но только чуть-чуть.

Петербург. У «Зенит-арены» протекает крыша, в городе потихоньку теплеет. Город продолжает отмечать День защитника Отечества. Хорошего вам дня, друзья!