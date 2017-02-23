Экзопланеты и "Зенит-арена"

Итак, мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Невзирая на клевету и геополитику, оставайтесь защитниками всегда.

К слову о войсках. Сергей Шойгу заявил о создании в структуре Вооруженных сил специальных войск информационных операций. «Это гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой», - сказал министр обороны. Кажется, «диванные войска» теперь – не такое уж шутливое название.

Невеселое. На 79-ом году жизни скончался народный артист Алексей Петренко. Лауреат всевозможных государственных премий и действительно «народный» артист, запомнившийся зрителю ролями в «Жестоком романсе», «Узнике замка Иф», «Сибирском цирюльнике», а также работой в Театре на Таганке. О причинах смерти артиста Союз кинематографистов не сообщает. Еще осенью он приезжал на культурный форум в Петербург.

Вы наверняка хотите знать, что там такого наговорили в NASA на экстренной пресс-конференции, пока у всей страны был банкет по случаю грядущего праздника. Американское агентство объявило об открытии в далекой системе 7 планет, на 6 из которых потенциально может быть жизнь, а на трех точно возможно существование жидкой воды. Эта компактная система, в которой планеты находятся друг к другу ближе, чем Луна к Земле, окружает звезду типа «красный карлик», которая во много раз меньше нашего Солнца. Нас разделяет расстояние в 40 световых лет (или 40 миллионов лет полета при существующих технологиях). Пока отправиться туда невозможно, но NASA обещает постараться поймать радиосигнал, если вдруг на этих экзопланетах тоже есть разумные существа, готовые его отправить.

Пока весь мир собирается к другим планетам, наш МИД договорился о въезде в Армению по внутренним паспортам для россиян. Соглашение между Москвой и Ереваном достигнуто, новые правила действуют уже сегодня.

Тем временем в США. Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы о школьных туалетах для трансгендеров. Если помните, президент-демократ разрешил школьникам ходить в уборную согласно их внутреннему ощущению, а не в соответствии с биологическим полом. Что, по сути, давало всем мальчикам право забегать в женский туалет якобы из-за «трансгендерности». Минюст США сообщил, что законодательная база у указа Обамы действительно была не фонтан, хотя министерство все равно остается на позиции защиты прав ЛГБТ.

Петербург. Накануне у нас большим концертом открыли «Зенит-арену». Мнения у горожан разные: кому-то не понравились «обшарпанные» сиденья, кому-то – качество звука, но больше всего негодования вызвали проблемы с парковкой. Кто-то, не пожелав бросать авто на газоне Крестовского острова, просто развернулся и уехал. В общем, надеемся, если вы были на концерте, то хотя бы послушали музыку в свое удовольствие. Хорошего вам дня, друзья!