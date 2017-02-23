  • 23 Февраль 2017
USD 23.02.2017 57.4762 -0.3828
USD ММВБ 13:17 57.97300  
EUR 23.02.2017 60.4535 -0.7555
EUR ММВБ 13:17 61.1660  
Нефть($) 23.02.2017 56.67 +1.47
Нефть(p) 23.02.2017 3257.18 +63.36

Экзопланеты и "Зенит-арена"

Автор:

Актер Алексей Петренко
© Фото: club.foto.ru

Темы дня

А еще накануне скончался народный артист Алексей Петренко.

По теме

Итак, мужчины, поздравляем вас с Днем защитника Отечества! Невзирая на клевету и геополитику, оставайтесь защитниками всегда.

К слову о войсках. Сергей Шойгу заявил о создании в структуре Вооруженных сил специальных войск информационных операций. «Это гораздо эффективнее и сильнее всего того, что раньше мы создавали в направлении, которое называлось контрпропагандой», - сказал министр обороны. Кажется, «диванные войска» теперь – не такое уж шутливое название.

Невеселое. На 79-ом году жизни скончался народный артист Алексей Петренко. Лауреат всевозможных государственных премий и действительно «народный» артист, запомнившийся зрителю ролями в «Жестоком романсе», «Узнике замка Иф», «Сибирском цирюльнике», а также работой в Театре на Таганке. О причинах смерти артиста Союз кинематографистов не сообщает. Еще осенью он приезжал на культурный форум в Петербург.

Вы наверняка хотите знать, что там такого наговорили в NASA на экстренной пресс-конференции, пока у всей страны был банкет по случаю грядущего праздника. Американское агентство объявило об открытии в далекой системе 7 планет, на 6 из которых потенциально может быть жизнь, а на трех точно возможно существование жидкой воды. Эта компактная система, в которой планеты находятся друг к другу ближе, чем Луна к Земле, окружает звезду типа «красный карлик», которая во много раз меньше нашего Солнца. Нас разделяет расстояние в 40 световых лет (или 40 миллионов лет полета при существующих технологиях). Пока отправиться туда невозможно, но NASA обещает постараться поймать радиосигнал, если вдруг на этих экзопланетах тоже есть разумные существа, готовые его отправить.

Пока весь мир собирается к другим планетам, наш МИД договорился о въезде в Армению по внутренним паспортам для россиян. Соглашение между Москвой и Ереваном достигнуто, новые правила действуют уже сегодня.

Тем временем в США. Дональд Трамп отменил указ Барака Обамы о школьных туалетах для трансгендеров. Если помните, президент-демократ разрешил школьникам ходить в уборную согласно их внутреннему ощущению, а не в соответствии с биологическим полом. Что, по сути, давало всем мальчикам право забегать в женский туалет якобы из-за «трансгендерности». Минюст США сообщил, что законодательная база у указа Обамы действительно была не фонтан, хотя министерство все равно остается на позиции защиты прав ЛГБТ.

Петербург. Накануне у нас большим концертом открыли «Зенит-арену». Мнения у горожан разные: кому-то не понравились «обшарпанные» сиденья, кому-то – качество звука, но больше всего негодования вызвали проблемы с парковкой. Кто-то, не пожелав бросать авто на газоне Крестовского острова, просто развернулся и уехал. В общем, надеемся, если вы были на концерте, то хотя бы послушали музыку в свое удовольствие. Хорошего вам дня, друзья!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День защитника Отечества в Петербурге

    Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.02.17
    Кожаные куртки от ТОТОGROUP: эффектный дизайн и безупречное качество
    22.02.17
    Выручка активов Дмитрия Мазурова составила 5 млрд долларов
    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm