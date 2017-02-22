Английский пирог, датская марихуана и инопланетяне

Середину недели начнем с открытий. NASA накануне анонсировала экстренную пресс-конференцию в связи с «открытием за пределами нашей Солнечной системы и поиском внеземной жизни». СМИ уже истолковали это таким образом, что агентство нашло инопланетян и хочет поделиться новостью. На конференции будут ведущие астрономы со всего мира, она начнется сегодня в 21:00 по московскому времени. Не стоит, наверное, обольщаться, но все равно любопытно.

Американские медики сообщили, что для установления причины смерти Виталия Чуркина необходимо провести ряд экспертиз, в том числе токсикологическую. Постпред России в ООН скончался 20 февраля, предположительно после сердечного приступа. Чуркин много лет представлял Россию в ООН, посмертно его представили к нескольким государственным наградам.

Тем временем в Европе. Шведский политик Пер-Эрик Мускос, член городского совета местечка Эвертурнео, в интервью «Франс-Пресс» высказал инициативу о создании в рабочем дне перерыва на секс. Мускос считает, что он должен быть, чтобы все желающие могли в середине рабочего дня подумать о семье, кроме того, это будет полезно для здоровья, считает политик. Впрочем, не факт, что все будут использовать перерыв по назначению.

В Дании же разрешили профессиональное культивирование марихуаны. Раньше выращивание «травки» для себя по закону было запрещено, но полиция, как правило, не проводила проверок после выявления сверхмалых доз, предполагающих только частное употребление. Решение парламента позволит «кофешопам» в стране заказывать продукт у официальных поставщиков. Хорошо, однако, живет северная Европа, да?

Скандал в английском футболе. Один из самых тяжелых футболистов в мире, 125-килограммовый запасной вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу прямо во время матча с «Арсеналом» сидел на скамейке запасных и аппетитно ел пирог. Английская футбольная ассоциация провела расследование и выяснила, что одна букмекерская контора даже принимала ставки на то, что Шоу будет есть пирог во время матча. В итоге «Саттон» расторг контракт с вратарем, который «все понял». А в том матче «Арсенал» победил 2:0.

Фото: thesun.co.uk

Набирает обороты скандал со стюардессами «Аэрофлота». Несколько из них подали иски против авиакомпании из-за дискриминации по внешности и возрасту. Как рассказали женщины СМИ, в июне 2016 года всех бортпроводниц тщательно измерили и взвесили, якобы для новой формы. А потом тех, кто старше 40 лет и носит размер одежды больше 46, сняли с международных рейсов, лишили части бонусов и предложили работать лишь на неудобных ранних утренних и ночных рейсах. Сами себя женщины в шутку назвали «старые, толстые, страшные». «Аэрофлот» отмалчивается и не дает комментариев. Наверное, надо еще попросить вратаря-любителя пирогов Уэйна Шоу прокомментировать наших «толстых» стюардесс.

Петербург. В преддверии выходных напоминаем, что в городе ближайшие дни будет прохладно, будьте внимательны. А еще у нас запустили новый – утренний – прямой рейс до Амстердама. Там, возможно, чуть теплее. Хорошего вам дня!