  • 22 Февраль 2017
USD 22.02.2017 57.8590 -0.2377
USD ММВБ 12:17 57.50930  
EUR 22.02.2017 61.2090 -0.4897
EUR ММВБ 12:17 60.6610  
Нефть($) 22.02.2017 56.58 0.16
Нефть(p) 22.02.2017 3273.66 -4.16

Английский пирог, датская марихуана и инопланетяне

Автор:


© Фото: Alamy

Темы дня

А ведь выходные еще даже не наступили.

По теме

Середину недели начнем с открытий. NASA накануне анонсировала экстренную пресс-конференцию в связи с «открытием за пределами нашей Солнечной системы и поиском внеземной жизни». СМИ уже истолковали это таким образом, что агентство нашло инопланетян и хочет поделиться новостью. На конференции будут ведущие астрономы со всего мира, она начнется сегодня в 21:00 по московскому времени. Не стоит, наверное, обольщаться, но все равно любопытно.

Американские медики сообщили, что для установления причины смерти Виталия Чуркина необходимо провести ряд экспертиз, в том числе токсикологическую. Постпред России в ООН скончался 20 февраля, предположительно после сердечного приступа. Чуркин много лет представлял Россию в ООН, посмертно его представили к нескольким государственным наградам.

Тем временем в Европе. Шведский политик Пер-Эрик Мускос, член городского совета местечка Эвертурнео, в интервью «Франс-Пресс» высказал инициативу о создании в рабочем дне перерыва на секс. Мускос считает, что он должен быть, чтобы все желающие могли в середине рабочего дня подумать о семье, кроме того, это будет полезно для здоровья, считает политик. Впрочем, не факт, что все будут использовать перерыв по назначению.

В Дании же разрешили профессиональное культивирование марихуаны. Раньше выращивание «травки» для себя по закону было запрещено, но полиция, как правило, не проводила проверок после выявления сверхмалых доз, предполагающих только частное употребление. Решение парламента позволит «кофешопам» в стране заказывать продукт у официальных поставщиков. Хорошо, однако, живет северная Европа, да?

Скандал в английском футболе. Один из самых тяжелых футболистов в мире, 125-килограммовый запасной вратарь «Саттон Юнайтед» Уэйн Шоу прямо во время матча с «Арсеналом» сидел на скамейке запасных и аппетитно ел пирог. Английская футбольная ассоциация провела расследование и выяснила, что одна букмекерская контора даже принимала ставки на то, что Шоу будет есть пирог во время матча. В итоге «Саттон» расторг контракт с вратарем, который «все понял». А в том матче «Арсенал» победил 2:0.

Фото: thesun.co.uk
 

Набирает обороты скандал со стюардессами «Аэрофлота». Несколько из них подали иски против авиакомпании из-за дискриминации по внешности и возрасту. Как рассказали женщины СМИ, в июне 2016 года всех бортпроводниц тщательно измерили и взвесили, якобы для новой формы. А потом тех, кто старше 40 лет и носит размер одежды больше 46, сняли с международных рейсов, лишили части бонусов и предложили работать лишь на неудобных ранних утренних и ночных рейсах. Сами себя женщины в шутку назвали «старые, толстые, страшные». «Аэрофлот» отмалчивается и не дает комментариев. Наверное, надо еще попросить вратаря-любителя пирогов Уэйна Шоу прокомментировать наших «толстых» стюардесс.

Петербург. В преддверии выходных напоминаем, что в городе ближайшие дни будет прохладно, будьте внимательны. А еще у нас запустили новый – утренний – прямой рейс до Амстердама. Там, возможно, чуть теплее. Хорошего вам дня!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День защитника Отечества в Петербурге

    Фестиваль военно-исторической реконструкции, комедийный спектакль, массовый забег, мужской фестиваль и, конечно же, праздничный салют. "Санкт-Петербург.ру" узнал, где 23 февраля можно ярче всего ощутить атмосферу Дня защитника Отечества.

    читать далее →

    Масленица - 2017: лучшие места в Петербурге для провода зимы

    Ярмарки, прыжки через костры, хороводы, катания с горок, концерты и, конечно же, сжигание чучела. «Санкт-Петербург.ру» собрал различные городские площадки, где с размахом и весельем будет праздноваться Масленица.

    читать далее →

    Роскошь старины: деревянные постройки Петербурга

    В Северной столице сохранилось не так мало деревянных зданий и особняков, которые смогли дожить до наших дней. "Санкт-Петербург.ру" составил список выдающихся произведений деревянного зодчества.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Трудности перевода: кто дублирует звезд и что остается за кадром

    Чьими голосами в России говорят Бенедикт Камбербетч, Джонни Депп и Леонардо Ди Каприо, чем актер дубляжа должен быть похож на свой голливудский прототип и как озвучивают любовные сцены.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    21.02.17
    Фотосток Depositphotos — полезный ресурс для фотографов и сайтов, ищущих хорошие снимки
    20.02.17
    WestComp поможет выбрать отличное оборудование и существенно сэкономить
    20.02.17
    Рассрочка от застройщика: преимущества и подводные камни
    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm