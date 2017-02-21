Постпред РФ в ООН и беспорядки в Стокгольме

Итак, главная новость прошедших часов: в Нью-Йорке скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Чуркин почувствовал себя плохо в рабочем кабинете, был госпитализирован, но скончался в больнице. Сегодня, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет. Соболезнования в связи с кончиной дипломата уже выразил генсек ООН, американские коллеги и, конечно, высшее руководство РФ. Это большая утрата для МИДа – Чуркин умел отвечать на самые неоднозначные заявления коллег, неоднократно парировал представителям США, Великобритании и других стран на тему «возвращения Крыма Украине» и по прочим щекотливым вопросам.

Тем временем правительство готовит законопроект, по которому оборот в России «санкционки», ввезенной из стран-участниц Евразийского экономического союза, будет строго запрещен. То есть никакого больше белорусского лосося и устриц. И польские яблоки, надо думать, останутся в Польше.

В районе Ринкебю столицы Швеции произошла стычка мигрантов с полицией. В месте скопления мигрантов полиция попыталась задержать одного их них, находящегося в розыске. Его соплеменники начали жечь машины и бросать в полицию камни (один из стражей порядка ранен). Полиция произвела предупредительные выстрелы в воздух. Сейчас в Стокгольме вроде бы все утихло.

Наши же СМИ ночью одновременно дали новость со ссылкой на «анонимный источник в Кремле» о подготовке к президентским выборам 2018 года. Якобы планируется, что Владимир Путин победит при рекордной явке, для чего правительство откажется от открепительных талонов в пользу системы ГАС «Выборы».

Почему-то много климатических новостей. Например, от ледника в Антарктике откололся кусок один км шириной и восемь км длиной. Это не самый большой айсберг, когда-либо отколовшийся от ледников, но очередной тревожный знак для тех, кто и так боится глобального потепления. Кроме того, российские ученые совместно с коллегами из других стран выяснили, что при нынешних темпах таяния вечной мерзлоты через 50 лет под воду уйдут восемь регионов РФ, в том числе Мурманская и Архангельская области, Якутия и Республика Коми.

Петербург. Скандально известный полигон «Красный Бор» по суду лишен лицензии. История с полигоном длится уже давно, по всем нормативам этот склад химических отходов должен быть закрыт. Тем не менее, туда до последнего продолжали свозить отходы, хотя многие карты (хранилища, по сути гигантские лужи) и были засыпаны.

Синоптики обещают морозную погоду в праздники. Хорошего вам дня, друзья!