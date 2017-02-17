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Захар Прилепин, футбольные фанаты и мамонты

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Писатель Захар Прилепин
© Фото: gg34.ru

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Прилепин уехал воевать в Донбасс и удостоился уголовного дела от СБУ.

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Итак, пятница! Ее мы начнем с Захара Прилепина. Около недели назад он отправился в Донбасс, получил звание майора и должность заместителя командира батальона в непризнанной ДНР. Теперь, как он сообщает на своей странице в Facebook, СБУ возбудила против него уголовное дело. Прилепин – известный российский писатель, и его решение ехать в горячую точку неожиданно уважительно приняли даже те, кто против самой «Новороссии». Главное, надеемся, Прилепин будет жив и здоров.

Еще про Украину. Советник министра внутренних дел страны Зорян Шкиряк предложил в рамках подготовки памятных мероприятий в честь «Небесной сотни» заблокировать на территории Украины «ВКонтакте» и «Одноклассники». Потому что, по мнению Шкиряка, именно через соцсети велась основная агитация в переломный период в феврале 2014-го. Советник уверен, что соцсети «полностью контролируются российскими спецслужбами».

К слову про спецслужбы. WikiLeaks сообщает о внедрении агентов ЦРУ во французские политические партии в преддверии выборов 2012 года. Американские разведчики проработали во Франции порядка девяти месяцев. Вообще-то во Франции скоро снова выборы, интересно, кто будет вмешиваться на этот раз.

Еще про ЕС. Накануне по ВВС показали часовой документальный фильм про российских футбольных фанатов. В основном речь шла о беспорядках, учиненных нашими болельщиками (если их можно так назвать) в Марселе летом 2016 года. Сто англичан пострадали, 30 были госпитализированы, еще пятеро были в тяжелом состоянии по окончании беспорядков. Один из болельщиков сборной Англии, воевавший в Ираке, заявил на камеру, что там ему было не так страшно, как во время марсельских событий. В итоге герои фильма задаются вопросом, насколько безопасно будет ехать на ЧМ-2018 в Россию. Мы что, зря что ли стадион строили?

Самая, пожалуй, пятничная новость: американские ученые решили «оживить» мамонта через несколько лет. Для начала с помощью «редактирования» ДНК создадут гибридный эмбрион слона и мамонта, и, если все пройдет удачно, дальше вывести мамонтят станет делом времени. Вот что бывает, если вы или ваши дети слишком увлекаетесь «Ледниковым периодом».

Петербург. Давайте о культуре: Музей Фаберже анонсировал открытие весной выставки Сальвадора Дали, будет 150 работ, в том числе из частных коллекций. Ну а Русский музей планирует масштабную выставку Верещагина – ура!

Петербургские мотоциклисты накануне устроили «заезд» по льду канала Грибоедова. Выглядит впечатляюще – дождавшись, когда толщина льда будет не менее 15 см, обладатели «железных коней» устроили в центре города почти шоу. Завершилось все благополучно.

Синоптики обещают нам теплые и дождливые выходные. Хорошего вам дня, друзья!

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