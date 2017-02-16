Инопланетяне Черчилля и жирафа Луга

Начнем, пожалуй, с хороших новостей. Как сообщает ТАСС, под Архангельском, на месторождении им. Гриба, нашли самый большой в Европе алмаз. Кристалл весит 181,68 карат, при том что в России за весь XXI век нашли всего пять алмазов тяжелее 180 карат (самые крупные – в Якутии). Месторождение им. Гриба открыли только в 2014 году, его запасы оцениваются примерно в 100 млн карат. Теперь мужчины знают, куда ехать за подарками к 8 марта.

Тем временем в сети набирает обороты скандал вокруг интервью переехавшего жить в Киев бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Вороненков переселился на Украину с женой Марией Максаковой (она была депутатом от «Единой России») и их сыном. Пару дней назад дал бывший коммунист злостное интервью, в котором сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией, а следом стала общаться с прессой и Максакова: она – оперная певица, у нее контракт с Мариинским театром, а теперь она оказалась в опале. Максакова заявила журналистам, что не голосовала за присоединение Крыма к РФ (узнав, что предстоит такое голосование, она якобы взяла детей и уехала в Таиланд). Изначально же семья депутатов уехала из России осенью 2016 года из-за того, что Вороненкова обвиняли в рейдерском захвате и ему грозила тюрьма. В Киеве он уже дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича.

Тем временем Трамп ведет себя совсем не как «наш» президент США. Он, например, заявил накануне, что «Россия забрала Крым во времена Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?» Наш МИД достойно отреагировал на этот выпад. В Конгресс США в это время внесли законопроект, запрещающий президенту отменять санкции против России. Вот это поворот. А еще говорят, у нас законы «кривые».

Еще немного про США. Музей Уинстона Черчилля в Фултоне передал израильскому астрофизику статью Черчилля про инопланетян. Он написал ее в 1939 году для журнальной публикации. В 11-страничной статье «Одни ли мы во Вселенной» будущий премьер Великобритании размышляет на научные темы. Рассуждения именитого политика о созданиях, населяющих другие планеты и галактики, уже взорвали сеть, мозги историков и заодно астрофизиков.

В России продолжается истерия вокруг «групп смерти». Подростковые сообщества в сети, где нашу молодежь массово склоняют к самоубийству, по слухам, продолжают работать. На днях появилась новость о двух девочках, спасенных от опасных манипуляторов в Омске, а еще раньше аналогичный случай произошел в Подмосковье. Каждый раз спасти подростков, попавших под влияние «групп смерти», удавалось с помощью правоохранительных органов.

Петербург. В Ленинградском зоопарке умерла жирафа Луга – старейший жираф, содержавшийся в зоопарках. Не так давно Луга отпраздновала 35-летие. Дети, приходившие к ней в зоопарк, наверняка будут по ней скучать, не говоря о сотрудниках, за много лет привыкших к жирафе-«бабушке». Хорошего вам дня, берегите себя!