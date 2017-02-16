  • 16 Февраль 2017
USD 17.02.2017 57.1507 +0.3788
USD ММВБ 14:17 57.04860  
EUR 17.02.2017 60.6540 +0.6291
EUR ММВБ 14:17 60.5040  
Нефть($) 16.02.2017 55.79 +0.14
Нефть(p) 16.02.2017 3188.44 +29.08

Инопланетяне Черчилля и жирафа Луга

Автор:

Уинстон Черчилль
© Фото: patriotupdate.com

Темы дня

В США нашли эссе именитого британского политика.

По теме

Начнем, пожалуй, с хороших новостей. Как сообщает ТАСС, под Архангельском, на месторождении им. Гриба, нашли самый большой в Европе алмаз. Кристалл весит 181,68 карат, при том что в России за весь XXI век нашли всего пять алмазов тяжелее 180 карат (самые крупные – в Якутии). Месторождение им. Гриба открыли только в 2014 году, его запасы оцениваются примерно в 100 млн карат. Теперь мужчины знают, куда ехать за подарками к 8 марта.

Тем временем в сети набирает обороты скандал вокруг интервью переехавшего жить в Киев бывшего депутата Госдумы от КПРФ Дениса Вороненкова. Вороненков переселился на Украину с женой Марией Максаковой (она была депутатом от «Единой России») и их сыном. Пару дней назад дал бывший коммунист злостное интервью, в котором сравнил нынешнюю Россию с нацистской Германией, а следом стала общаться с прессой и Максакова: она – оперная певица, у нее контракт с Мариинским театром, а теперь она оказалась в опале. Максакова заявила журналистам, что не голосовала за присоединение Крыма к РФ (узнав, что предстоит такое голосование, она якобы взяла детей и уехала в Таиланд). Изначально же семья депутатов уехала из России осенью 2016 года из-за того, что Вороненкова обвиняли в рейдерском захвате и ему грозила тюрьма. В Киеве он уже дал показания украинской прокуратуре по делу Виктора Януковича.

Тем временем Трамп ведет себя совсем не как «наш» президент США. Он, например, заявил накануне, что «Россия забрала Крым во времена Обамы. Был ли Обама слишком мягок с Россией?» Наш МИД достойно отреагировал на этот выпад. В Конгресс США в это время внесли законопроект, запрещающий президенту отменять санкции против России. Вот это поворот. А еще говорят, у нас законы «кривые».

Еще немного про США. Музей Уинстона Черчилля в Фултоне передал израильскому астрофизику статью Черчилля про инопланетян. Он написал ее в 1939 году для журнальной публикации. В 11-страничной статье «Одни ли мы во Вселенной» будущий премьер Великобритании размышляет на научные темы. Рассуждения именитого политика о созданиях, населяющих другие планеты и галактики, уже взорвали сеть, мозги историков и заодно астрофизиков.

В России продолжается истерия вокруг «групп смерти». Подростковые сообщества в сети, где нашу молодежь массово склоняют к самоубийству, по слухам, продолжают работать. На днях появилась новость о двух девочках, спасенных от опасных манипуляторов в Омске, а еще раньше аналогичный случай произошел в Подмосковье. Каждый раз спасти подростков, попавших под влияние «групп смерти», удавалось с помощью правоохранительных органов.

Петербург. В Ленинградском зоопарке умерла жирафа Луга – старейший жираф, содержавшийся в зоопарках. Не так давно Луга отпраздновала 35-летие. Дети, приходившие к ней в зоопарк, наверняка будут по ней скучать, не говоря о сотрудниках, за много лет привыкших к жирафе-«бабушке». Хорошего вам дня, берегите себя!

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    Лучшее в Петербурге

    Как провести День всех влюбленных в Петербурге (АФИША)

    Растопить ледяное сердце теплом своей любви и получить билеты в Амстердам, найти Квартал красных фонарей в Петербурге, провести праздник, глядя на звезды, или устроить свидание-прогулку на лошадях - это и многое другое в афише «Санкт-Петербург.ру» к самому романтичному дню в году.

    читать далее →

    Влюбленный Петербург: места для первого поцелуя

    Любимая скамейка, романтичная крыша или уютное кафе - самые подходящие «декорации» Северной столицы для влюбленных парочек в подборке «Санкт-Петербург.ру».

    читать далее →

    Топ-5 необычных театров Петербурга

    Северная столица славится не только Мариинским и Александринским театрами, но и необычными площадками, на которых показывают смелые и уникальные постановки. "Санкт-Петербург.ру" составил список самых необычных театров города.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    15.02.17
    Чем привлекателен хостинг и не только от "2domains"
    09.02.17
    Что такое гироскутер и в чём его преимущества?
    06.02.17
    Однокомнатные квартиры в ипотеку: инвестиция в будущее
    03.02.17
    Отпуск в Саках
    01.02.17
    Стильные флешки с нанесенным логотипом
    01.02.17
    Дом из бруса: основные составляющие идеального жилья
    01.02.17
    Межкомнатные двери: особенности и разнообразие современной продукции
    30.01.17
    Возможности банковской карты и ее владельца

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm